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Sergey Ermolov

MS Active Scalper

Sergey Ermolov
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4.3 (348)
你好，
我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
我不出售“自动赚钱的机器人”。
我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
— 消除交易中的随机性
— 降低情绪对决策的影响
— 按照清晰且预先定义的规则执行交易
我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
经验与事实：
— 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
37 产品 5 信号 2 文章 4 代码 9 主题 25 评论
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可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2026 13%
VantageMarkets-Live 14
1:100
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
77
盈利交易:
56 (72.72%)
亏损交易:
21 (27.27%)
最好交易:
4.89 USD
最差交易:
-7.19 USD
毛利:
84.81 USD (8 627 pips)
毛利亏损:
-71.71 USD (6 864 pips)
最大连续赢利:
11 (10.73 USD)
最大连续盈利:
11.73 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
0.12%
最大入金加载:
82.63%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
0.75
长期交易:
30 (38.96%)
短期交易:
47 (61.04%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
1.51 USD
平均损失:
-3.41 USD
最大连续失误:
3 (-14.93 USD)
最大连续亏损:
-14.93 USD (3)
每月增长:
-0.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.29 USD
最大值:
17.45 USD (14.70%)
相对跌幅:
结余:
14.94% (17.35 USD)
净值:
4.03% (3.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.89 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +10.73 USD
最大连续亏损: -14.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

本信号所使用的EA目前尚未发布到 MQL5 Market。

目前我们正在持续收集真实交易数据，并在正式发布之前不断优化和完善交易算法。

该策略基于市场结构（Market Structure）分析。 EA 在低时间周期上运行，识别市场中的局部反转点，并在最有可能发生趋势反转的区域开仓。开仓后，智能订单管理系统将全面接管仓位管理，并根据当前市场状况动态调整交易管理策略。

如果您对这种交易方法感兴趣，建议将本信号添加到收藏夹，以便持续关注真实交易表现，并第一时间了解 EA 的正式发布。

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欢迎通过 Telegram 联系我：@djermoloff。我将向您介绍如何加入抢先体验计划（Early Access Program），并在 EA 发布到 MQL5 Market 之前免费获得它。

没有评论
2026.08.12 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 13:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.07.14 12:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 20:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 20:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 19:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 14:31
Share of trading days is too low
2026.07.06 14:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.06 14:31
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.30 16:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 16:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 16:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.30 16:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.30 16:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MS Active Scalper
每月39 USD
13%
0
0
USD
109
USD
6
100%
77
72%
0%
1.18
0.17
USD
15%
1:100
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