- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
56 (72.72%)
亏损交易:
21 (27.27%)
最好交易:
4.89 USD
最差交易:
-7.19 USD
毛利:
84.81 USD (8 627 pips)
毛利亏损:
-71.71 USD (6 864 pips)
最大连续赢利:
11 (10.73 USD)
最大连续盈利:
11.73 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
0.12%
最大入金加载:
82.63%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
0.75
长期交易:
30 (38.96%)
短期交易:
47 (61.04%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
1.51 USD
平均损失:
-3.41 USD
最大连续失误:
3 (-14.93 USD)
最大连续亏损:
-14.93 USD (3)
每月增长:
-0.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.29 USD
最大值:
17.45 USD (14.70%)
相对跌幅:
结余:
14.94% (17.35 USD)
净值:
4.03% (3.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.89 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +10.73 USD
最大连续亏损: -14.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
本信号所使用的EA目前尚未发布到 MQL5 Market。
目前我们正在持续收集真实交易数据，并在正式发布之前不断优化和完善交易算法。
该策略基于市场结构（Market Structure）分析。 EA 在低时间周期上运行，识别市场中的局部反转点，并在最有可能发生趋势反转的区域开仓。开仓后，智能订单管理系统将全面接管仓位管理，并根据当前市场状况动态调整交易管理策略。
如果您对这种交易方法感兴趣，建议将本信号添加到收藏夹，以便持续关注真实交易表现，并第一时间了解 EA 的正式发布。
想在正式发布前免费获得该 EA 吗？
欢迎通过 Telegram 联系我：@djermoloff。我将向您介绍如何加入抢先体验计划（Early Access Program），并在 EA 发布到 MQL5 Market 之前免费获得它。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
13%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
6
100%
77
72%
0%
1.18
0.17
USD
USD
15%
1:100