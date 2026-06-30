- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
67 (55.83%)
Убыточных трейдов:
53 (44.17%)
Лучший трейд:
10.07 EUR
Худший трейд:
-17.69 EUR
Общая прибыль:
173.39 EUR (297 910 pips)
Общий убыток:
-220.60 EUR (224 301 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (55.96 EUR)
Макс. прибыль в серии:
55.96 EUR (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
7.44%
Макс. загрузка депозита:
15.79%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
77 (64.17%)
Коротких трейдов:
43 (35.83%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-0.39 EUR
Средняя прибыль:
2.59 EUR
Средний убыток:
-4.16 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-34.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-36.17 EUR (6)
Прирост в месяц:
-23.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.81 EUR
Максимальная:
129.79 EUR (43.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.77% (129.73 EUR)
По эквити:
10.34% (20.59 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|1
|NZDCAD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCAD
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-70
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|0
|NZDCAD
|0
|EURCHF
|1
|GBPCAD
|-1
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|4
|BTCUSD
|11
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-43K
|EURCAD
|206
|GBPUSD
|-1
|NZDCAD
|-7
|EURCHF
|100
|GBPCAD
|-107
|AUDUSD
|-7
|CHFJPY
|610
|BTCUSD
|116K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.07 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +55.96 EUR
Макс. убыток в серии: -34.76 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
DutchRateLtd-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 447
|
Exness-MT5Real7
|0.37 × 711
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 329
|
Exness-MT5Real2
|1.05 × 155
|
Exness-MT5Real11
|1.09 × 176
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.11 × 27
|
Aglobe-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 114
|
ICMarkets-MT5
|3.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|3.19 × 202
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|3.54 × 13
|
Exness-MT5Real10
|3.80 × 25
|
Exness-MT5Real5
|4.10 × 814
|
Alpari-Real01
|4.36 × 11
|
Forex.com-Live 536
|4.50 × 6
|
StriforLLC-Live
|4.83 × 6
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|4.88 × 73
|
ICMarkets-MT5-2
|5.43 × 79
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.52 × 105
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|5.78 × 209
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
USD
181
EUR
EUR
9
0%
120
55%
7%
0.78
-0.39
EUR
EUR
44%
1:500