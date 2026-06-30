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Сигналы / MetaTrader 5 / Goran Savkovic
Goran Savkovic

Goran Savkovic

Goran Savkovic
Goran Savkovic

Goran Savkovic

0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -21%
Exness-MT5Real3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
67 (55.83%)
Убыточных трейдов:
53 (44.17%)
Лучший трейд:
10.07 EUR
Худший трейд:
-17.69 EUR
Общая прибыль:
173.39 EUR (297 910 pips)
Общий убыток:
-220.60 EUR (224 301 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (55.96 EUR)
Макс. прибыль в серии:
55.96 EUR (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
7.44%
Макс. загрузка депозита:
15.79%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
77 (64.17%)
Коротких трейдов:
43 (35.83%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-0.39 EUR
Средняя прибыль:
2.59 EUR
Средний убыток:
-4.16 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-34.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-36.17 EUR (6)
Прирост в месяц:
-23.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.81 EUR
Максимальная:
129.79 EUR (43.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.77% (129.73 EUR)
По эквити:
10.34% (20.59 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 111
EURCAD 2
GBPUSD 1
NZDCAD 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -70
EURCAD 1
GBPUSD 0
NZDCAD 0
EURCHF 1
GBPCAD -1
AUDUSD 0
CHFJPY 4
BTCUSD 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -43K
EURCAD 206
GBPUSD -1
NZDCAD -7
EURCHF 100
GBPCAD -107
AUDUSD -7
CHFJPY 610
BTCUSD 116K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.07 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +55.96 EUR
Макс. убыток в серии: -34.76 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
DutchRateLtd-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real12
0.11 × 447
Exness-MT5Real7
0.37 × 711
Exness-MT5Real8
0.91 × 329
Exness-MT5Real2
1.05 × 155
Exness-MT5Real11
1.09 × 176
ForexTimeFXTM-Live01
2.11 × 27
Aglobe-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
FPMarkets-Live
2.75 × 114
ICMarkets-MT5
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.19 × 202
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.54 × 13
Exness-MT5Real10
3.80 × 25
Exness-MT5Real5
4.10 × 814
Alpari-Real01
4.36 × 11
Forex.com-Live 536
4.50 × 6
StriforLLC-Live
4.83 × 6
Tickmill-Live
4.86 × 103
EuroTraderGlobal-Server-1
4.88 × 73
ICMarkets-MT5-2
5.43 × 79
ForexClub-MT5 Real Server
5.52 × 105
TeleTRADECY-Sharp ECN
5.78 × 209
еще 28...
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Нет отзывов
2026.07.29 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 08:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 08:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 08:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 08:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 07:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 11:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 08:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 07:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Goran Savkovic
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
181
EUR
9
0%
120
55%
7%
0.78
-0.39
EUR
44%
1:500
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