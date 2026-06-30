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Goran Savkovic

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毛利:
175.31 EUR (298 197 pips)
毛利亏损:
-221.21 EUR (224 323 pips)
最大连续赢利:
17 (55.96 EUR)
最大连续盈利:
55.96 EUR (17)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
46 分钟
采收率:
-0.35
长期交易:
81 (63.78%)
短期交易:
46 (36.22%)
利润因子:
0.79
预期回报:
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平均利润:
2.47 EUR
平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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算法交易:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 111
NZDUSD 3
EURCAD 2
EURUSD 2
GBPUSD 1
NZDCAD 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
BTCUSD 1
AUDCAD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -70
NZDUSD 0
EURCAD 1
EURUSD 0
GBPUSD 0
NZDCAD 0
EURCHF 1
GBPCAD -1
AUDUSD 0
CHFJPY 4
BTCUSD 11
AUDCAD 0
EURAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -43K
NZDUSD 26
EURCAD 206
EURUSD 5
GBPUSD -1
NZDCAD -7
EURCHF 100
GBPCAD -107
AUDUSD -7
CHFJPY 610
BTCUSD 116K
AUDCAD 35
EURAUD 199
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +10.07 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 17
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Exness-MT5Real7
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Exness-MT5Real2
1.05 × 155
Exness-MT5Real8
1.47 × 549
Exness-MT5Real11
1.70 × 183
ForexTimeFXTM-Live01
2.22 × 32
ICMarkets-MT5
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.57 × 309
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
FPMarkets-Live
2.77 × 164
Exness-MT5Real26
3.21 × 14
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
EuroTraderGlobal-Server-1
3.84 × 184
BlackBullMarkets-Live
4.09 × 23
StriforLLC-Live
4.56 × 9
Forex.com-Live 536
4.67 × 12
Exness-MT5Real5
4.72 × 945
Alpari-Real01
4.79 × 28
Exness-MT5Real10
4.79 × 34
TeleTRADECY-Sharp ECN
4.83 × 316
Tickmill-Live
4.86 × 103
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FXOpen-MT5
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2026.07.29 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 08:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 08:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 08:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 08:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 07:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 11:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 08:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 07:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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EUR
44%
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