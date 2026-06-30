- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
127
盈利交易:
71 (55.90%)
亏损交易:
56 (44.09%)
最好交易:
10.07 EUR
最差交易:
-17.69 EUR
毛利:
175.31 EUR (298 197 pips)
毛利亏损:
-221.21 EUR (224 323 pips)
最大连续赢利:
17 (55.96 EUR)
最大连续盈利:
55.96 EUR (17)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
7.44%
最大入金加载:
15.79%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
-0.35
长期交易:
81 (63.78%)
短期交易:
46 (36.22%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-0.36 EUR
平均利润:
2.47 EUR
平均损失:
-3.95 EUR
最大连续失误:
7 (-34.76 EUR)
最大连续亏损:
-36.17 EUR (6)
每月增长:
-19.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
61.81 EUR
最大值:
129.79 EUR (43.79%)
相对跌幅:
结余:
43.77% (129.73 EUR)
净值:
10.34% (20.59 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|NZDCAD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCAD
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|BTCUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-70
|NZDUSD
|0
|EURCAD
|1
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|NZDCAD
|0
|EURCHF
|1
|GBPCAD
|-1
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|4
|BTCUSD
|11
|AUDCAD
|0
|EURAUD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-43K
|NZDUSD
|26
|EURCAD
|206
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|-1
|NZDCAD
|-7
|EURCHF
|100
|GBPCAD
|-107
|AUDUSD
|-7
|CHFJPY
|610
|BTCUSD
|116K
|AUDCAD
|35
|EURAUD
|199
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.07 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +55.96 EUR
最大连续亏损: -34.76 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
DutchRateLtd-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 447
|
Exness-MT5Real7
|0.39 × 1185
|
Exness-MT5Real2
|1.05 × 155
|
Exness-MT5Real8
|1.47 × 549
|
Exness-MT5Real11
|1.70 × 183
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.22 × 32
|
ICMarkets-MT5
|2.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.57 × 309
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
FPMarkets-Live
|2.77 × 164
|
Exness-MT5Real26
|3.21 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.84 × 184
|
BlackBullMarkets-Live
|4.09 × 23
|
StriforLLC-Live
|4.56 × 9
|
Forex.com-Live 536
|4.67 × 12
|
Exness-MT5Real5
|4.72 × 945
|
Alpari-Real01
|4.79 × 28
|
Exness-MT5Real10
|4.79 × 34
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|4.83 × 316
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
BlueberryMarkets-Live
|5.18 × 39
|
FXOpen-MT5
|5.29 × 564
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-20%
0
0
USD
USD
182
EUR
EUR
9
0%
127
55%
7%
0.79
-0.36
EUR
EUR
44%
1:500