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Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX

Daniel Chng Chin Huang
Daniel Chng Chin Huang

Daniel Chng Chin Huang

Work In Bank & Finance > 10 years
1 комментарий
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 -10%
Ava-Real 5
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
245
Прибыльных трейдов:
160 (65.30%)
Убыточных трейдов:
85 (34.69%)
Лучший трейд:
113.08 USD
Худший трейд:
-451.36 USD
Общая прибыль:
1 503.59 USD (92 597 pips)
Общий убыток:
-1 161.88 USD (52 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (46.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
448.42 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
31.39%
Макс. загрузка депозита:
154.10%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
125 (51.02%)
Коротких трейдов:
120 (48.98%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
9.40 USD
Средний убыток:
-13.67 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-14.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-786.56 USD (3)
Прирост в месяц:
-45.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.90 USD
Максимальная:
786.56 USD (62.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.56% (786.56 USD)
По эквити:
74.01% (159.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 342
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113.08 USD
Худший трейд: -451 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +46.58 USD
Макс. убыток в серии: -14.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


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Нет отзывов
2026.08.10 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 06:17
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 00:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.21 14:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 06:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 21:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.09 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 21:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.29 23:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Daniel FX
100 USD в месяц
-10%
0
0
USD
220
USD
14
0%
245
65%
31%
1.29
1.39
USD
74%
1:400
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