- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
245
Прибыльных трейдов:
160 (65.30%)
Убыточных трейдов:
85 (34.69%)
Лучший трейд:
113.08 USD
Худший трейд:
-451.36 USD
Общая прибыль:
1 503.59 USD (92 597 pips)
Общий убыток:
-1 161.88 USD (52 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (46.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
448.42 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
31.39%
Макс. загрузка депозита:
154.10%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
125 (51.02%)
Коротких трейдов:
120 (48.98%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
9.40 USD
Средний убыток:
-13.67 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-14.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-786.56 USD (3)
Прирост в месяц:
-45.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.90 USD
Максимальная:
786.56 USD (62.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.56% (786.56 USD)
По эквити:
74.01% (159.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|342
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +113.08 USD
Худший трейд: -451 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +46.58 USD
Макс. убыток в серии: -14.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
220
USD
USD
14
0%
245
65%
31%
1.29
1.39
USD
USD
74%
1:400