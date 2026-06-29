- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
251
盈利交易:
163 (64.94%)
亏损交易:
88 (35.06%)
最好交易:
113.08 USD
最差交易:
-451.36 USD
毛利:
1 507.39 USD (92 828 pips)
毛利亏损:
-1 226.20 USD (54 370 pips)
最大连续赢利:
21 (46.58 USD)
最大连续盈利:
448.42 USD (18)
夏普比率:
0.10
交易活动:
30.22%
最大入金加载:
154.10%
最近交易:
58 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.36
长期交易:
128 (51.00%)
短期交易:
123 (49.00%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.12 USD
平均利润:
9.25 USD
平均损失:
-13.93 USD
最大连续失误:
12 (-14.39 USD)
最大连续亏损:
-786.56 USD (3)
每月增长:
-61.38%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
95.90 USD
最大值:
786.56 USD (62.21%)
相对跌幅:
结余:
66.90% (783.27 USD)
净值:
74.01% (159.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|281
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +113.08 USD
最差交易: -451 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +46.58 USD
最大连续亏损: -14.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Maximise Profit!!
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
- ATFX - Edge Account
- ICMarket - Raw Account
- Tickmill - Ecn Account
- AvaTrade - Fixed Spread Account
- FBS : Prime Account
- CMC Markets : Global Account
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-34%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
14
0%
251
64%
30%
1.22
1.12
USD
USD
74%
1:400