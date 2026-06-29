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Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX

Daniel Chng Chin Huang
Daniel Chng Chin Huang

Daniel Chng Chin Huang

Work In Bank & Finance > 10 years
1 评论
0条评论
14
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2026 -34%
Ava-Real 5
1:400
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交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
251
盈利交易:
163 (64.94%)
亏损交易:
88 (35.06%)
最好交易:
113.08 USD
最差交易:
-451.36 USD
毛利:
1 507.39 USD (92 828 pips)
毛利亏损:
-1 226.20 USD (54 370 pips)
最大连续赢利:
21 (46.58 USD)
最大连续盈利:
448.42 USD (18)
夏普比率:
0.10
交易活动:
30.22%
最大入金加载:
154.10%
最近交易:
58 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.36
长期交易:
128 (51.00%)
短期交易:
123 (49.00%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.12 USD
平均利润:
9.25 USD
平均损失:
-13.93 USD
最大连续失误:
12 (-14.39 USD)
最大连续亏损:
-786.56 USD (3)
每月增长:
-61.38%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
95.90 USD
最大值:
786.56 USD (62.21%)
相对跌幅:
结余:
66.90% (783.27 USD)
净值:
74.01% (159.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 251
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 281
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +113.08 USD
最差交易: -451 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +46.58 USD
最大连续亏损: -14.39 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据


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没有评论
2026.08.10 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 06:17
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 00:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.21 14:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 06:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 21:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.09 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 21:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.29 23:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Daniel FX
每月100 USD
-34%
0
0
USD
159
USD
14
0%
251
64%
30%
1.22
1.12
USD
74%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

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