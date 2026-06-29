- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
350
Прибыльных трейдов:
297 (84.85%)
Убыточных трейдов:
53 (15.14%)
Лучший трейд:
61.50 USD
Худший трейд:
-38.49 USD
Общая прибыль:
4 234.22 USD (423 307 pips)
Общий убыток:
-641.11 USD (64 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (372.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
436.65 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
81.17%
Макс. загрузка депозита:
33.78%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
17.34
Длинных трейдов:
182 (52.00%)
Коротких трейдов:
168 (48.00%)
Профит фактор:
6.60
Мат. ожидание:
10.27 USD
Средняя прибыль:
14.26 USD
Средний убыток:
-12.10 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-207.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.16 USD (7)
Прирост в месяц:
36.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
207.16 USD (3.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.81% (207.16 USD)
По эквити:
63.73% (3 190.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30.vx
|350
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30.vx
|3.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30.vx
|359K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.50 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +372.03 USD
Макс. убыток в серии: -207.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
100% autotrade using EA Ronin47 version 10e for US30 Since June 2026
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
83%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
8
100%
350
84%
81%
6.60
10.27
USD
USD
64%
1:500