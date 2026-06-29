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Сигналы / MetaTrader 4 / R47 10eUS30 Set 1 Since June 2026
Mohd Azlan Md Nor

R47 10eUS30 Set 1 Since June 2026

Mohd Azlan Md Nor
Mohd Azlan Md Nor

Mohd Azlan Md Nor

0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 83%
ValetaxIntl-Live6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
350
Прибыльных трейдов:
297 (84.85%)
Убыточных трейдов:
53 (15.14%)
Лучший трейд:
61.50 USD
Худший трейд:
-38.49 USD
Общая прибыль:
4 234.22 USD (423 307 pips)
Общий убыток:
-641.11 USD (64 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (372.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
436.65 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
81.17%
Макс. загрузка депозита:
33.78%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
17.34
Длинных трейдов:
182 (52.00%)
Коротких трейдов:
168 (48.00%)
Профит фактор:
6.60
Мат. ожидание:
10.27 USD
Средняя прибыль:
14.26 USD
Средний убыток:
-12.10 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-207.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.16 USD (7)
Прирост в месяц:
36.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
207.16 USD (3.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.81% (207.16 USD)
По эквити:
63.73% (3 190.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30.vx 350
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30.vx 3.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30.vx 359K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.50 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +372.03 USD
Макс. убыток в серии: -207.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

100% autotrade using EA Ronin47 version 10e for US30 Since June 2026
Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 15:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 13:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 14:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
R47 10eUS30 Set 1 Since June 2026
50 USD в месяц
83%
0
0
USD
5K
USD
8
100%
350
84%
81%
6.60
10.27
USD
64%
1:500
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