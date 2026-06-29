- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
361
盈利交易:
308 (85.31%)
亏损交易:
53 (14.68%)
最好交易:
61.50 USD
最差交易:
-38.49 USD
毛利:
4 519.71 USD (451 849 pips)
毛利亏损:
-641.11 USD (64 088 pips)
最大连续赢利:
38 (372.03 USD)
最大连续盈利:
436.65 USD (30)
夏普比率:
0.74
交易活动:
82.19%
最大入金加载:
34.17%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
18 小时
采收率:
18.72
长期交易:
182 (50.42%)
短期交易:
179 (49.58%)
利润因子:
7.05
预期回报:
10.74 USD
平均利润:
14.67 USD
平均损失:
-12.10 USD
最大连续失误:
7 (-207.16 USD)
最大连续亏损:
-207.16 USD (7)
每月增长:
35.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
207.16 USD (3.81%)
相对跌幅:
结余:
3.81% (207.16 USD)
净值:
63.73% (3 190.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30.vx
|361
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30.vx
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30.vx
|388K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.50 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +372.03 USD
最大连续亏损: -207.16 USD
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交易
赢%
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预期回报
提取
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每月50 USD
94%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
10
100%
361
85%
82%
7.04
10.74
USD
USD
64%
1:500