- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
41 (65.07%)
Убыточных трейдов:
22 (34.92%)
Лучший трейд:
751.86 USD
Худший трейд:
-1 291.56 USD
Общая прибыль:
6 122.85 USD (342 442 pips)
Общий убыток:
-5 278.85 USD (263 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 703.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 703.56 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
19.22%
Макс. загрузка депозита:
13.52%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
18 (28.57%)
Коротких трейдов:
45 (71.43%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
13.40 USD
Средняя прибыль:
149.34 USD
Средний убыток:
-239.95 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 303.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 631.60 USD (3)
Прирост в месяц:
28.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 253.62 USD
Максимальная:
1 785.22 USD (29.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.57% (1 783.82 USD)
По эквити:
24.69% (1 463.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|844
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|79K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +751.86 USD
Худший трейд: -1 292 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 703.56 USD
Макс. убыток в серии: -1 303.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real34
|2.33 × 3
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
Exness-MT5Real28
|24.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Welcome, Dear Investors,
I have been learning Forex since 2014 and become full time trader since 2017. My trading method base on price action (chart pattern & candlestick) with my personal indicators setup and also fundamental analysis. Till now I am trying to more learn/work new things on technical & fundamental analysis. I love to learn on Forex more & more. I trade manually and use Laptop(max time) & Phone. I live in Dhaka, Bangladesh.
Forex investment is too risky. Only invest those funds you can afford to lose. I trade by myself from my experience using technical and fundamental analysis. Minimum balance required is $2000.
WhatsApp: +8801850351598
Thank you so much!
Kasem
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Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
3
2.9K
USD
USD
6.3K
USD
USD
6
0%
63
65%
19%
1.15
13.40
USD
USD
30%
1:400