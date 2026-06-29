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Md Abul Kasem

ForexPips

Md Abul Kasem
Md Abul Kasem

Md Abul Kasem

Welcome, Dear Investors,
0 отзывов
Надежность
6 недель
3 / 2.9K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 15%
Exness-MT5Real7
1:400
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
41 (65.07%)
Убыточных трейдов:
22 (34.92%)
Лучший трейд:
751.86 USD
Худший трейд:
-1 291.56 USD
Общая прибыль:
6 122.85 USD (342 442 pips)
Общий убыток:
-5 278.85 USD (263 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 703.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 703.56 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
19.22%
Макс. загрузка депозита:
13.52%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
18 (28.57%)
Коротких трейдов:
45 (71.43%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
13.40 USD
Средняя прибыль:
149.34 USD
Средний убыток:
-239.95 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 303.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 631.60 USD (3)
Прирост в месяц:
28.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 253.62 USD
Максимальная:
1 785.22 USD (29.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.57% (1 783.82 USD)
По эквити:
24.69% (1 463.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 844
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 79K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +751.86 USD
Худший трейд: -1 292 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 703.56 USD
Макс. убыток в серии: -1 303.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real34
2.33 × 3
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
Exness-MT5Real28
24.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
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Welcome, Dear Investors, 
 
I have been learning Forex since 2014 and become full time trader since 2017. My trading method base on price action (chart pattern & candlestick) with my personal indicators setup and also fundamental analysis. Till now I am trying to more learn/work new things on technical & fundamental analysis. I love to learn on Forex more & more. I trade manually and use Laptop(max time) & Phone. I live in Dhaka, Bangladesh. 
 
Forex investment is too risky. Only invest those funds you can afford to lose. I trade by myself from my experience using technical and fundamental analysis. Minimum balance required is $2000. 
 

WhatsApp: +8801850351598 


Thank you so much! 
Kasem
Нет отзывов
2026.08.03 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 08:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.29 16:52
Share of trading days is too low
2026.06.29 16:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.29 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.29 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.29 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ForexPips
30 USD в месяц
15%
3
2.9K
USD
6.3K
USD
6
0%
63
65%
19%
1.15
13.40
USD
30%
1:400
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