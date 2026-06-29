- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
44 (66.66%)
亏损交易:
22 (33.33%)
最好交易:
751.86 USD
最差交易:
-1 291.56 USD
毛利:
6 722.39 USD (372 417 pips)
毛利亏损:
-5 283.05 USD (263 167 pips)
最大连续赢利:
16 (1 703.56 USD)
最大连续盈利:
1 703.56 USD (16)
夏普比率:
0.10
交易活动:
17.57%
最大入金加载:
13.52%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.81
长期交易:
20 (30.30%)
短期交易:
46 (69.70%)
利润因子:
1.27
预期回报:
21.81 USD
平均利润:
152.78 USD
平均损失:
-240.14 USD
最大连续失误:
6 (-1 303.88 USD)
最大连续亏损:
-1 631.60 USD (3)
每月增长:
59.40%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 253.62 USD
最大值:
1 785.22 USD (29.60%)
相对跌幅:
结余:
29.57% (1 783.82 USD)
净值:
24.69% (1 463.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|109K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +751.86 USD
最差交易: -1 292 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 703.56 USD
最大连续亏损: -1 303.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real34
|2.33 × 3
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
Exness-MT5Real28
|24.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Welcome, Dear Investors,
I have been learning Forex since 2014 and become full time trader since 2017. My trading method base on price action (chart pattern & candlestick) with my personal indicators setup and also fundamental analysis. Till now I am trying to more learn/work new things on technical & fundamental analysis. I love to learn on Forex more & more. I trade manually and use Laptop(max time) & Phone. I live in Dhaka, Bangladesh.
Forex investment is too risky. Only invest those funds you can afford to lose. I trade by myself from my experience using technical and fundamental analysis. Minimum balance required is $2000.
WhatsApp: +8801850351598
Thank you so much!
Kasem
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
3
3.1K
USD
USD
6.9K
USD
USD
7
0%
66
66%
18%
1.27
21.81
USD
USD
30%
1:400