СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CNew1 Gold Portfolio EBC 1056
Qi Kai Fan

CNew1 Gold Portfolio EBC 1056

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
Hello everyone, nice to meet you all FX trading enthusiasts here in the mql5 community.
I have posted a certain number of signals, some of which are just for the convenience of my management. For example, some accounts with a leverage of 1000 cannot be followed due to system restrictions.
1 продукт 24 сигнала 1 тема
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 24%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
108 (92.30%)
Убыточных трейдов:
9 (7.69%)
Лучший трейд:
52.93 USD
Худший трейд:
-62.03 USD
Общая прибыль:
444.58 USD (44 748 pips)
Общий убыток:
-186.64 USD (17 973 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (104.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.72 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
13.36%
Макс. загрузка депозита:
4.36%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
69 (58.97%)
Коротких трейдов:
48 (41.03%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
2.20 USD
Средняя прибыль:
4.12 USD
Средний убыток:
-20.74 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-106.31 USD (2)
Прирост в месяц:
14.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
153.38 USD (11.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.95% (153.44 USD)
По эквити:
4.90% (62.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 258
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.93 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +104.92 USD
Макс. убыток в серии: -0.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

CNew1 Gold Portfolio， 6 in 1.

Fixed 001 now.

One order per time with sl, no Martingale, no Grid.




Нет отзывов
2026.07.29 21:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 08:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 08:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.01 19:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.01 18:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.01 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.30 01:58
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.30 00:58
Share of trading days is too low
2026.06.30 00:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.29 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 06:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CNew1 Gold Portfolio EBC 1056
49 USD в месяц
24%
0
0
USD
1.3K
USD
7
100%
117
92%
13%
2.38
2.20
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.