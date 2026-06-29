- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
108 (92.30%)
Убыточных трейдов:
9 (7.69%)
Лучший трейд:
52.93 USD
Худший трейд:
-62.03 USD
Общая прибыль:
444.58 USD (44 748 pips)
Общий убыток:
-186.64 USD (17 973 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (104.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.72 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
13.36%
Макс. загрузка депозита:
4.36%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
69 (58.97%)
Коротких трейдов:
48 (41.03%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
2.20 USD
Средняя прибыль:
4.12 USD
Средний убыток:
-20.74 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-106.31 USD (2)
Прирост в месяц:
14.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
153.38 USD (11.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.95% (153.44 USD)
По эквити:
4.90% (62.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|258
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.93 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +104.92 USD
Макс. убыток в серии: -0.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|19.25 × 8
CNew1 Gold Portfolio， 6 in 1.
Fixed 001 now.
One order per time with sl, no Martingale, no Grid.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
7
100%
117
92%
13%
2.38
2.20
USD
USD
12%
1:500