- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
127
盈利交易:
118 (92.91%)
亏损交易:
9 (7.09%)
最好交易:
52.93 USD
最差交易:
-62.03 USD
毛利:
452.66 USD (45 660 pips)
毛利亏损:
-187.12 USD (17 973 pips)
最大连续赢利:
46 (104.92 USD)
最大连续盈利:
192.80 USD (27)
夏普比率:
0.17
交易活动:
13.36%
最大入金加载:
4.36%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.73
长期交易:
79 (62.20%)
短期交易:
48 (37.80%)
利润因子:
2.42
预期回报:
2.09 USD
平均利润:
3.84 USD
平均损失:
-20.79 USD
最大连续失误:
4 (-0.77 USD)
最大连续亏损:
-106.31 USD (2)
每月增长:
14.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
153.38 USD (11.94%)
相对跌幅:
结余:
11.95% (153.44 USD)
净值:
4.90% (62.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|266
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.93 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +104.92 USD
最大连续亏损: -0.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
CNew1 Gold Portfolio， 6 in 1.
Fixed 001 now.
One order per time with sl, no Martingale, no Grid.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
25%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
7
100%
127
92%
13%
2.41
2.09
USD
USD
12%
1:500