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Сигналы / MetaTrader 5 / A D U L T FRX
Konstantin Perebatov

A D U L T FRX

Konstantin Perebatov
Konstantin Perebatov

Konstantin Perebatov

0 отзывов
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
Alpari-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
85 (59.02%)
Убыточных трейдов:
59 (40.97%)
Лучший трейд:
6.67 USD
Худший трейд:
-16.76 USD
Общая прибыль:
165.84 USD (9 885 pips)
Общий убыток:
-198.22 USD (10 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (12.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.36 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
11.54%
Макс. загрузка депозита:
24.53%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
69 (47.92%)
Коротких трейдов:
75 (52.08%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
-3.36 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-69.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-69.53 USD (7)
Прирост в месяц:
-15.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.30 USD
Максимальная:
69.89 USD (16.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.73% (70.09 USD)
По эквити:
25.69% (97.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 143
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -33
XAUUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -275
XAUUSD 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.67 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +12.42 USD
Макс. убыток в серии: -69.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Swissquote-Server
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 115
ActivTrades-Server
0.37 × 176
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.68 × 841
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 560
FusionMarkets-Live
0.90 × 42
Alpari-MT5
0.91 × 9368
QTrade-Server
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.29 × 65
еще 54...
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Нет отзывов
2026.08.09 02:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 18:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 18:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 15:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.02 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 22:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.28 20:40
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 2.88% of days out of the 1181 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.28 20:40
80% of trades performed within 15 days. This comprises 1.27% of days out of the 1181 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
A D U L T FRX
50 USD в месяц
-9%
0
0
USD
327
USD
75
93%
144
59%
12%
0.83
-0.22
USD
26%
1:500
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