- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
85 (59.02%)
Убыточных трейдов:
59 (40.97%)
Лучший трейд:
6.67 USD
Худший трейд:
-16.76 USD
Общая прибыль:
165.84 USD (9 885 pips)
Общий убыток:
-198.22 USD (10 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (12.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.36 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
11.54%
Макс. загрузка депозита:
24.53%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
69 (47.92%)
Коротких трейдов:
75 (52.08%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
-3.36 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-69.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-69.53 USD (7)
Прирост в месяц:
-15.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.30 USD
Максимальная:
69.89 USD (16.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.73% (70.09 USD)
По эквити:
25.69% (97.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|143
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-33
|XAUUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-275
|XAUUSD
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.67 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +12.42 USD
Макс. убыток в серии: -69.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 115
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.68 × 841
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 560
|
FusionMarkets-Live
|0.90 × 42
|
Alpari-MT5
|0.91 × 9368
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.29 × 65
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
327
USD
USD
75
93%
144
59%
12%
0.83
-0.22
USD
USD
26%
1:500