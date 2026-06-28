- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
151
盈利交易:
87 (57.61%)
亏损交易:
64 (42.38%)
最好交易:
15.34 USD
最差交易:
-25.22 USD
毛利:
181.25 USD (11 454 pips)
毛利亏损:
-297.17 USD (19 740 pips)
最大连续赢利:
8 (12.42 USD)
最大连续盈利:
21.36 USD (6)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
10.95%
最大入金加载:
24.53%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.77
长期交易:
74 (49.01%)
短期交易:
77 (50.99%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-0.77 USD
平均利润:
2.08 USD
平均损失:
-4.64 USD
最大连续失误:
7 (-69.53 USD)
最大连续亏损:
-70.66 USD (3)
每月增长:
-37.36%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
115.92 USD
最大值:
151.51 USD (36.50%)
相对跌幅:
结余:
38.41% (151.87 USD)
净值:
25.69% (97.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|145
|XAUUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-35
|XAUUSD
|-81
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-305
|XAUUSD
|-8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.34 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +12.42 USD
最大连续亏损: -69.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 115
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.68 × 841
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 560
|
Alpari-MT5
|0.90 × 9370
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 42
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.29 × 65
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-32%
0
0
USD
USD
244
USD
USD
76
93%
151
57%
11%
0.60
-0.77
USD
USD
38%
1:500