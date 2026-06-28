- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
105 (75.00%)
Убыточных трейдов:
35 (25.00%)
Лучший трейд:
33.12 USD
Худший трейд:
-46.00 USD
Общая прибыль:
1 151.35 USD (17 807 pips)
Общий убыток:
-241.83 USD (2 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (164.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.76 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
2.78%
Макс. загрузка депозита:
5.26%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
18.45
Длинных трейдов:
68 (48.57%)
Коротких трейдов:
72 (51.43%)
Профит фактор:
4.76
Мат. ожидание:
6.50 USD
Средняя прибыль:
10.97 USD
Средний убыток:
-6.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-49.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.30 USD (3)
Прирост в месяц:
22.15%
Годовой прогноз:
268.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.10 USD
Максимальная:
49.30 USD (3.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.85% (49.00 USD)
По эквити:
5.95% (112.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|84
|EURUSD.n
|48
|XAUUSD.k
|3
|GBPUSD.n
|2
|GBPJPY.n
|1
|XAGUSD.n
|1
|GBPCHF.n
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.n
|888
|EURUSD.n
|40
|XAUUSD.k
|22
|GBPUSD.n
|-2
|GBPJPY.n
|3
|XAGUSD.n
|-46
|GBPCHF.n
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.n
|15K
|EURUSD.n
|159
|XAUUSD.k
|224
|GBPUSD.n
|-7
|GBPJPY.n
|37
|XAGUSD.n
|-91
|GBPCHF.n
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.12 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +164.76 USD
Макс. убыток в серии: -49.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BulgeGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
PRIVATE STRATEGY GOLD/FX TRADING
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
81%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
15
0%
140
75%
3%
4.76
6.50
USD
USD
6%
1:500