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Сигналы / MetaTrader 5 / VIP_STRATEGY_GOLDFX
Krishu Sharma

VIP_STRATEGY_GOLDFX

Krishu Sharma
Krishu Sharma

Krishu Sharma

5 (19)
I am good website developer plus mql4 developer

Thanks
2 сигнала 1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 81%
BulgeGroup-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
105 (75.00%)
Убыточных трейдов:
35 (25.00%)
Лучший трейд:
33.12 USD
Худший трейд:
-46.00 USD
Общая прибыль:
1 151.35 USD (17 807 pips)
Общий убыток:
-241.83 USD (2 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (164.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.76 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
2.78%
Макс. загрузка депозита:
5.26%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
18.45
Длинных трейдов:
68 (48.57%)
Коротких трейдов:
72 (51.43%)
Профит фактор:
4.76
Мат. ожидание:
6.50 USD
Средняя прибыль:
10.97 USD
Средний убыток:
-6.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-49.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.30 USD (3)
Прирост в месяц:
22.15%
Годовой прогноз:
268.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.10 USD
Максимальная:
49.30 USD (3.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.85% (49.00 USD)
По эквити:
5.95% (112.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.n 84
EURUSD.n 48
XAUUSD.k 3
GBPUSD.n 2
GBPJPY.n 1
XAGUSD.n 1
GBPCHF.n 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.n 888
EURUSD.n 40
XAUUSD.k 22
GBPUSD.n -2
GBPJPY.n 3
XAGUSD.n -46
GBPCHF.n 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.n 15K
EURUSD.n 159
XAUUSD.k 224
GBPUSD.n -7
GBPJPY.n 37
XAGUSD.n -91
GBPCHF.n 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.12 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +164.76 USD
Макс. убыток в серии: -49.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BulgeGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

PRIVATE STRATEGY GOLD/FX TRADING

Нет отзывов
2026.07.09 15:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.28 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VIP_STRATEGY_GOLDFX
999 USD в месяц
81%
0
0
USD
2K
USD
15
0%
140
75%
3%
4.76
6.50
USD
6%
1:500
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