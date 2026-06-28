- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
145
盈利交易:
109 (75.17%)
亏损交易:
36 (24.83%)
最好交易:
33.12 USD
最差交易:
-46.00 USD
毛利:
1 176.93 USD (17 982 pips)
毛利亏损:
-247.53 USD (2 527 pips)
最大连续赢利:
11 (164.76 USD)
最大连续盈利:
164.76 USD (11)
夏普比率:
0.59
交易活动:
2.78%
最大入金加载:
5.26%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
18.85
长期交易:
70 (48.28%)
短期交易:
75 (51.72%)
利润因子:
4.75
预期回报:
6.41 USD
平均利润:
10.80 USD
平均损失:
-6.88 USD
最大连续失误:
3 (-49.30 USD)
最大连续亏损:
-49.30 USD (3)
每月增长:
21.85%
年度预测:
265.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.10 USD
最大值:
49.30 USD (3.17%)
相对跌幅:
结余:
2.85% (49.00 USD)
净值:
5.95% (112.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|86
|EURUSD.n
|51
|XAUUSD.k
|3
|GBPUSD.n
|2
|GBPJPY.n
|1
|XAGUSD.n
|1
|GBPCHF.n
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.n
|889
|EURUSD.n
|59
|XAUUSD.k
|22
|GBPUSD.n
|-2
|GBPJPY.n
|3
|XAGUSD.n
|-46
|GBPCHF.n
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.n
|15K
|EURUSD.n
|225
|XAUUSD.k
|224
|GBPUSD.n
|-7
|GBPJPY.n
|37
|XAGUSD.n
|-91
|GBPCHF.n
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.12 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +164.76 USD
最大连续亏损: -49.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BulgeGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
83%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
15
0%
145
75%
3%
4.75
6.41
USD
USD
6%
1:500