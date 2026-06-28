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Сигналы / MetaTrader 5 / Derek
Zi Yue Lin

Derek

Zi Yue Lin
Zi Yue Lin

Zi Yue Lin

0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 50%
Exness-MT5Real3
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
92 (58.22%)
Убыточных трейдов:
66 (41.77%)
Лучший трейд:
1 336.47 USD
Худший трейд:
-211.28 USD
Общая прибыль:
5 943.25 USD (8 456 363 pips)
Общий убыток:
-5 707.62 USD (2 737 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (244.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 490.71 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
51.25%
Макс. загрузка депозита:
1.29%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
73 (46.20%)
Коротких трейдов:
85 (53.80%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
64.60 USD
Средний убыток:
-86.48 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-462.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-838.37 USD (6)
Прирост в месяц:
-14.21%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 091.25 USD
Максимальная:
1 596.58 USD (15.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.22% (740.23 USD)
По эквити:
2.52% (75.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 93
BTCUSD 63
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -156
BTCUSD 389
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -18K
BTCUSD 1.1M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 336.47 USD
Худший трейд: -211 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +244.33 USD
Макс. убыток в серии: -462.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.27 × 534
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
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Нет отзывов
2026.07.13 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.02 07:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 06:02
No swaps are charged on the signal account
2026.06.29 05:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.28 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Derek
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
3K
USD
21
31%
158
58%
51%
1.04
1.49
USD
20%
1:400
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