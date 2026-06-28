- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
92 (58.22%)
Убыточных трейдов:
66 (41.77%)
Лучший трейд:
1 336.47 USD
Худший трейд:
-211.28 USD
Общая прибыль:
5 943.25 USD (8 456 363 pips)
Общий убыток:
-5 707.62 USD (2 737 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (244.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 490.71 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
51.25%
Макс. загрузка депозита:
1.29%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
73 (46.20%)
Коротких трейдов:
85 (53.80%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
64.60 USD
Средний убыток:
-86.48 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-462.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-838.37 USD (6)
Прирост в месяц:
-14.21%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 091.25 USD
Максимальная:
1 596.58 USD (15.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.22% (740.23 USD)
По эквити:
2.52% (75.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|BTCUSD
|63
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-156
|BTCUSD
|389
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|1.1M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 336.47 USD
Худший трейд: -211 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +244.33 USD
Макс. убыток в серии: -462.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
21
31%
158
58%
51%
1.04
1.49
USD
USD
20%
1:400