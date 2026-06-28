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信号 / MetaTrader 5 / Derek
Zi Yue Lin

Derek

Zi Yue Lin
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交易:
159
盈利交易:
92 (57.86%)
亏损交易:
67 (42.14%)
最好交易:
1 336.47 USD
最差交易:
-211.28 USD
毛利:
5 943.25 USD (8 456 363 pips)
毛利亏损:
-5 780.33 USD (2 774 218 pips)
最大连续赢利:
9 (244.33 USD)
最大连续盈利:
1 490.71 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
51.25%
最大入金加载:
1.29%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.10
长期交易:
73 (45.91%)
短期交易:
86 (54.09%)
利润因子:
1.03
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
64.60 USD
平均损失:
-86.27 USD
最大连续失误:
7 (-462.23 USD)
最大连续亏损:
-838.37 USD (6)
每月增长:
-16.29%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
1 091.25 USD
最大值:
1 596.58 USD (15.20%)
相对跌幅:
结余:
20.22% (740.23 USD)
净值:
2.52% (75.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 93
BTCUSD 64
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -156
BTCUSD 315
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -18K
BTCUSD 1M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
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最好交易: +1 336.47 USD
最差交易: -211 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +244.33 USD
最大连续亏损: -462.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
17.46 × 534
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
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没有评论
2026.07.13 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.02 07:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 06:02
No swaps are charged on the signal account
2026.06.29 05:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.28 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
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Derek
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1.02
USD
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