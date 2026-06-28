- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
159
盈利交易:
92 (57.86%)
亏损交易:
67 (42.14%)
最好交易:
1 336.47 USD
最差交易:
-211.28 USD
毛利:
5 943.25 USD (8 456 363 pips)
毛利亏损:
-5 780.33 USD (2 774 218 pips)
最大连续赢利:
9 (244.33 USD)
最大连续盈利:
1 490.71 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
51.25%
最大入金加载:
1.29%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.10
长期交易:
73 (45.91%)
短期交易:
86 (54.09%)
利润因子:
1.03
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
64.60 USD
平均损失:
-86.27 USD
最大连续失误:
7 (-462.23 USD)
最大连续亏损:
-838.37 USD (6)
每月增长:
-16.29%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
1 091.25 USD
最大值:
1 596.58 USD (15.20%)
相对跌幅:
结余:
20.22% (740.23 USD)
净值:
2.52% (75.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|BTCUSD
|64
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-156
|BTCUSD
|315
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|1M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 336.47 USD
最差交易: -211 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +244.33 USD
最大连续亏损: -462.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|17.46 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
46%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
21
32%
159
57%
51%
1.02
1.02
USD
USD
20%
1:400