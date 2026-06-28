- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
68 (82.92%)
Убыточных трейдов:
14 (17.07%)
Лучший трейд:
46.95 USD
Худший трейд:
-43.56 USD
Общая прибыль:
271.45 USD (27 107 pips)
Общий убыток:
-132.57 USD (13 251 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (56.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.65 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
12.89%
Макс. загрузка депозита:
12.31%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.19
Длинных трейдов:
47 (57.32%)
Коротких трейдов:
35 (42.68%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
3.99 USD
Средний убыток:
-9.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-35.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.56 USD (1)
Прирост в месяц:
13.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.27 USD
Максимальная:
43.56 USD (6.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.92% (43.56 USD)
По эквити:
23.71% (143.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|139
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.95 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +56.69 USD
Макс. убыток в серии: -35.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Live signal for ANE Bot.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
8
100%
82
82%
13%
2.04
1.69
USD
USD
24%
1:500