- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
84
盈利交易:
70 (83.33%)
亏损交易:
14 (16.67%)
最好交易:
46.95 USD
最差交易:
-43.56 USD
毛利:
277.22 USD (27 683 pips)
毛利亏损:
-132.57 USD (13 251 pips)
最大连续赢利:
12 (56.69 USD)
最大连续盈利:
70.65 USD (8)
夏普比率:
0.19
交易活动:
11.85%
最大入金加载:
12.31%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.32
长期交易:
49 (58.33%)
短期交易:
35 (41.67%)
利润因子:
2.09
预期回报:
1.72 USD
平均利润:
3.96 USD
平均损失:
-9.47 USD
最大连续失误:
3 (-35.57 USD)
最大连续亏损:
-43.56 USD (1)
每月增长:
11.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
12.27 USD
最大值:
43.56 USD (6.92%)
相对跌幅:
结余:
6.92% (43.56 USD)
净值:
23.71% (143.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|145
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.95 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +56.69 USD
最大连续亏损: -35.57 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
26%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
9
100%
84
83%
12%
2.09
1.72
USD
USD
24%
1:500