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Thi Ngoc Tram Le

ANE Evo

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
你好，我是Le——来自越南的专业算法交易员。

我设计和开发先进的交易策略，将它们转化为MetaTrader 5的强大算法机器人。
我的热情在于将市场洞察与技术相结合，创建精确且稳定的自动化交易系统。
5 产品 8 信号 1 主题 2 评论
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可靠性
9
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每月复制 300 USD per 
增长自 2026 26%
VTMarkets-Live 5
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  • 成长
  • 结余
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  • 提取
交易:
84
盈利交易:
70 (83.33%)
亏损交易:
14 (16.67%)
最好交易:
46.95 USD
最差交易:
-43.56 USD
毛利:
277.22 USD (27 683 pips)
毛利亏损:
-132.57 USD (13 251 pips)
最大连续赢利:
12 (56.69 USD)
最大连续盈利:
70.65 USD (8)
夏普比率:
0.19
交易活动:
11.85%
最大入金加载:
12.31%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.32
长期交易:
49 (58.33%)
短期交易:
35 (41.67%)
利润因子:
2.09
预期回报:
1.72 USD
平均利润:
3.96 USD
平均损失:
-9.47 USD
最大连续失误:
3 (-35.57 USD)
最大连续亏损:
-43.56 USD (1)
每月增长:
11.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
12.27 USD
最大值:
43.56 USD (6.92%)
相对跌幅:
结余:
6.92% (43.56 USD)
净值:
23.71% (143.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-STD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-STD 145
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-STD 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.95 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +56.69 USD
最大连续亏损: -35.57 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Live signal for ANE Bot.
没有评论
2026.07.02 04:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.28 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.28 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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ANE Evo
每月300 USD
26%
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USD
1.1K
USD
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84
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USD
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