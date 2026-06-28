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Сигналы / MetaTrader 5 / Quantamental
Ferry Ferdianto

Quantamental

Ferry Ferdianto
Ferry Ferdianto

Ferry Ferdianto

0 отзывов
Надежность
30 недель
3 / 8.4K USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 284%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
412
Прибыльных трейдов:
330 (80.09%)
Убыточных трейдов:
82 (19.90%)
Лучший трейд:
13.56 USD
Худший трейд:
-14.20 USD
Общая прибыль:
420.78 USD (36 985 pips)
Общий убыток:
-83.21 USD (6 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (20.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.04 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
55.70%
Макс. загрузка депозита:
8.20%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
12.19
Длинных трейдов:
233 (56.55%)
Коротких трейдов:
179 (43.45%)
Профит фактор:
5.06
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-6.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.33 USD (3)
Прирост в месяц:
21.13%
Годовой прогноз:
256.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.34 USD
Максимальная:
27.69 USD (23.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.18% (27.68 USD)
По эквити:
7.40% (33.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 355
USDJPY 24
GBPUSD 21
EURJPY 7
GBPJPY 4
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 320
USDJPY 15
GBPUSD -9
EURJPY 11
GBPJPY 0
EURGBP 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 27K
USDJPY 2.4K
GBPUSD -917
EURJPY 1.8K
GBPJPY -38
EURGBP 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.56 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +20.61 USD
Макс. убыток в серии: -6.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 7
Exness-MT5Real2
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.64 × 66
ThreeTrader-Live
1.05 × 59
FPTradingLLC-Live
3.00 × 2
GTCGlobalSA-Server 3
3.74 × 43
Exness-MT5Real11
4.67 × 12
RoboForex-Pro
5.00 × 3
Forex.com-Live 536
6.00 × 1
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QuantaMental is a rule-based quantitative strategy focused on capital preservation and steady compounding. It is direction-agnostic, maintaining a balanced long/short exposure to exploit market inefficiencies without structural bias.
Нет отзывов
2026.08.10 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.28 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.28 05:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.28 05:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.28 04:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.28 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.28 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quantamental
35 USD в месяц
284%
3
8.4K
USD
457
USD
30
0%
412
80%
56%
5.05
0.82
USD
23%
1:500
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