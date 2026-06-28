- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
412
Прибыльных трейдов:
330 (80.09%)
Убыточных трейдов:
82 (19.90%)
Лучший трейд:
13.56 USD
Худший трейд:
-14.20 USD
Общая прибыль:
420.78 USD (36 985 pips)
Общий убыток:
-83.21 USD (6 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (20.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.04 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
55.70%
Макс. загрузка депозита:
8.20%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
12.19
Длинных трейдов:
233 (56.55%)
Коротких трейдов:
179 (43.45%)
Профит фактор:
5.06
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-6.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.33 USD (3)
Прирост в месяц:
21.13%
Годовой прогноз:
256.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.34 USD
Максимальная:
27.69 USD (23.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.18% (27.68 USD)
По эквити:
7.40% (33.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|355
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|21
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|4
|EURGBP
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|320
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|-9
|EURJPY
|11
|GBPJPY
|0
|EURGBP
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|27K
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|-917
|EURJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-38
|EURGBP
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.56 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +20.61 USD
Макс. убыток в серии: -6.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 66
|
ThreeTrader-Live
|1.05 × 59
|
FPTradingLLC-Live
|3.00 × 2
|
GTCGlobalSA-Server 3
|3.74 × 43
|
Exness-MT5Real11
|4.67 × 12
|
RoboForex-Pro
|5.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|6.00 × 1
QuantaMental is a rule-based quantitative strategy focused on capital preservation and steady compounding. It is direction-agnostic, maintaining a balanced long/short exposure to exploit market inefficiencies without structural bias.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
284%
3
8.4K
USD
USD
457
USD
USD
30
0%
412
80%
56%
5.05
0.82
USD
USD
23%
1:500