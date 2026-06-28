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Ferry Ferdianto

Quantamental

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盈利交易:
330 (80.09%)
亏损交易:
82 (19.90%)
最好交易:
13.56 USD
最差交易:
-14.20 USD
毛利:
420.78 USD (36 985 pips)
毛利亏损:
-83.23 USD (6 210 pips)
最大连续赢利:
27 (20.61 USD)
最大连续盈利:
50.04 USD (24)
夏普比率:
0.26
交易活动:
58.77%
最大入金加载:
8.20%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
11 小时
采收率:
12.19
长期交易:
233 (56.55%)
短期交易:
179 (43.45%)
利润因子:
5.06
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
1.28 USD
平均损失:
-1.02 USD
最大连续失误:
8 (-6.17 USD)
最大连续亏损:
-19.33 USD (3)
每月增长:
15.15%
年度预测:
184.40%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
27.34 USD
最大值:
27.69 USD (23.19%)
相对跌幅:
结余:
23.18% (27.68 USD)
净值:
7.40% (33.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 355
USDJPY 24
GBPUSD 21
EURJPY 7
GBPJPY 4
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 320
USDJPY 15
GBPUSD -9
EURJPY 11
GBPJPY 0
EURGBP 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 27K
USDJPY 2.4K
GBPUSD -917
EURJPY 1.8K
GBPJPY -38
EURGBP 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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QuantaMental is a rule-based quantitative strategy focused on capital preservation and steady compounding. It is direction-agnostic, maintaining a balanced long/short exposure to exploit market inefficiencies without structural bias.
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2026.08.12 12:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.11 09:26
No swaps are charged on the signal account
2026.08.10 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.28 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.28 05:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.28 05:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.28 04:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.28 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.28 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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