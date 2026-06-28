- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
412
盈利交易:
330 (80.09%)
亏损交易:
82 (19.90%)
最好交易:
13.56 USD
最差交易:
-14.20 USD
毛利:
420.78 USD (36 985 pips)
毛利亏损:
-83.23 USD (6 210 pips)
最大连续赢利:
27 (20.61 USD)
最大连续盈利:
50.04 USD (24)
夏普比率:
0.26
交易活动:
58.77%
最大入金加载:
8.20%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
11 小时
采收率:
12.19
长期交易:
233 (56.55%)
短期交易:
179 (43.45%)
利润因子:
5.06
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
1.28 USD
平均损失:
-1.02 USD
最大连续失误:
8 (-6.17 USD)
最大连续亏损:
-19.33 USD (3)
每月增长:
15.15%
年度预测:
184.40%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
27.34 USD
最大值:
27.69 USD (23.19%)
相对跌幅:
结余:
23.18% (27.68 USD)
净值:
7.40% (33.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|355
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|21
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|4
|EURGBP
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|320
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|-9
|EURJPY
|11
|GBPJPY
|0
|EURGBP
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|27K
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|-917
|EURJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-38
|EURGBP
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.56 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +20.61 USD
最大连续亏损: -6.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinexBisnisSolusi-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 66
|
ThreeTrader-Live
|1.05 × 59
|
FPTradingLLC-Live
|3.00 × 2
|
GTCGlobalSA-Server 3
|3.74 × 43
|
Exness-MT5Real11
|4.67 × 12
|
RoboForex-Pro
|5.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|6.00 × 1
QuantaMental is a rule-based quantitative strategy focused on capital preservation and steady compounding. It is direction-agnostic, maintaining a balanced long/short exposure to exploit market inefficiencies without structural bias.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
284%
3
8.2K
USD
USD
457
USD
USD
30
0%
412
80%
59%
5.05
0.82
USD
USD
23%
1:500