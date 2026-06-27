Данный сигнал является публичным мониторингом работы советника MiloBot PRO на реальном торговом счете. Его цель — продемонстрировать работу торговой системы в реальных рыночных условиях и предоставить возможность оценить ее эффективность до принятия решения о покупке советника.

Советник MiloBot PRO MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/93917

Советник MiloBot PRO MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/90355





MiloBot PRO — полностью автоматический мультивалютный торговый советник для рынка Forex, основанный на авторской алгоритмической стратегии. В его основе лежит комбинация нескольких торговых алгоритмов, которые последовательно анализируют рынок, открывают и сопровождают сделки, адаптируясь к текущим рыночным условиям.

Советник одновременно работает с несколькими валютными парами, автоматически рассчитывает торговый объем в зависимости от выбранного уровня риска и не требует постоянного вмешательства трейдера. Простая настройка позволяет начать работу всего за несколько минут.





Основные особенности

Полностью автоматическая торговля

Мультивалютная стратегия

Диверсификация по нескольким валютным парам

Автоматическое управление объемом позиций

Три торговых алгоритма в одной системе

Гибкая настройка параметров

Регулярные обновления





Сигнал позволяет наблюдать за работой советника в режиме реального времени и оценить:

стабильность торговой системы;

характер кривой доходности;

уровень риска;

поведение стратегии в различных рыночных условиях.





Результаты торговли на данном сигнале могут служить дополнительной информацией при принятии решения об использовании советника на собственном торговом счете.