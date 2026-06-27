- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|EURJPY
|44
|GBPUSD
|28
|USDCHF
|15
|NZDUSD
|13
|EURAUD
|12
|CADCHF
|8
|AUDCHF
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|268
|EURJPY
|382
|GBPUSD
|167
|USDCHF
|97
|NZDUSD
|106
|EURAUD
|40
|CADCHF
|25
|AUDCHF
|-4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|13K
|EURJPY
|56K
|GBPUSD
|2.2K
|USDCHF
|6.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|1.2K
|CADCHF
|1.1K
|AUDCHF
|-316
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 43
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
Divisa-Live
|0.00 × 1
|
WeTrade-Live2
|0.00 × 4
|
xChief-Demo
|0.00 × 7
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 59
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 80
|
FTMO-Server2
|0.00 × 44
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live-2
|0.00 × 4
Данный сигнал является публичным мониторингом работы советника MiloBot PRO на реальном торговом счете. Его цель — продемонстрировать работу торговой системы в реальных рыночных условиях и предоставить возможность оценить ее эффективность до принятия решения о покупке советника.
Советник MiloBot PRO MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/93917
Советник MiloBot PRO MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/90355
MiloBot PRO — полностью автоматический мультивалютный торговый советник для рынка Forex, основанный на авторской алгоритмической стратегии. В его основе лежит комбинация нескольких торговых алгоритмов, которые последовательно анализируют рынок, открывают и сопровождают сделки, адаптируясь к текущим рыночным условиям.
Советник одновременно работает с несколькими валютными парами, автоматически рассчитывает торговый объем в зависимости от выбранного уровня риска и не требует постоянного вмешательства трейдера. Простая настройка позволяет начать работу всего за несколько минут.
Основные особенности
- Полностью автоматическая торговля
- Мультивалютная стратегия
- Диверсификация по нескольким валютным парам
- Автоматическое управление объемом позиций
- Три торговых алгоритма в одной системе
- Гибкая настройка параметров
- Регулярные обновления
Сигнал позволяет наблюдать за работой советника в режиме реального времени и оценить:
- стабильность торговой системы;
- характер кривой доходности;
- уровень риска;
- поведение стратегии в различных рыночных условиях.
Результаты торговли на данном сигнале могут служить дополнительной информацией при принятии решения об использовании советника на собственном торговом счете.
USD
USD
USD