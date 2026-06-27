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Сигналы / MetaTrader 4 / MiloBot PRO
Sergey Ermolov

MiloBot PRO

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (348)
Привет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
37 продуктов 5 сигналов 2 статьи 4 кода 9 тем 25 комментариев
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 90%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
125 (70.62%)
Убыточных трейдов:
52 (29.38%)
Лучший трейд:
229.06 USD
Худший трейд:
-171.63 USD
Общая прибыль:
1 686.38 USD (103 973 pips)
Общий убыток:
-604.30 USD (29 448 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (173.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.77 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
99.38%
Макс. загрузка депозита:
10.95%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
4.58
Длинных трейдов:
97 (54.80%)
Коротких трейдов:
80 (45.20%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
6.11 USD
Средняя прибыль:
13.49 USD
Средний убыток:
-11.62 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-24.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-236.02 USD (5)
Прирост в месяц:
69.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
236.02 USD (13.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.65% (236.02 USD)
По эквити:
18.50% (193.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 51
EURJPY 44
GBPUSD 28
USDCHF 15
NZDUSD 13
EURAUD 12
CADCHF 8
AUDCHF 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 268
EURJPY 382
GBPUSD 167
USDCHF 97
NZDUSD 106
EURAUD 40
CADCHF 25
AUDCHF -4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 13K
EURJPY 56K
GBPUSD 2.2K
USDCHF 6.4K
NZDUSD -1.3K
EURAUD 1.2K
CADCHF 1.1K
AUDCHF -316
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +229.06 USD
Худший трейд: -172 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +173.75 USD
Макс. убыток в серии: -24.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 43
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 2
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
Amega-LiveUK
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
Divisa-Live
0.00 × 1
WeTrade-Live2
0.00 × 4
xChief-Demo
0.00 × 7
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 59
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 80
FTMO-Server2
0.00 × 44
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
FSMSmart-Primary
0.00 × 9
OxSecurities-Live-2
0.00 × 4
еще 1019...
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Данный сигнал является публичным мониторингом работы советника MiloBot PRO на реальном торговом счете. Его цель — продемонстрировать работу торговой системы в реальных рыночных условиях и предоставить возможность оценить ее эффективность до принятия решения о покупке советника.

Советник MiloBot PRO MT5https://www.mql5.com/ru/market/product/93917
Советник MiloBot PRO MT4https://www.mql5.com/ru/market/product/90355


MiloBot PRO — полностью автоматический мультивалютный торговый советник для рынка Forex, основанный на авторской алгоритмической стратегии. В его основе лежит комбинация нескольких торговых алгоритмов, которые последовательно анализируют рынок, открывают и сопровождают сделки, адаптируясь к текущим рыночным условиям.

Советник одновременно работает с несколькими валютными парами, автоматически рассчитывает торговый объем в зависимости от выбранного уровня риска и не требует постоянного вмешательства трейдера. Простая настройка позволяет начать работу всего за несколько минут.


Основные особенности

  • Полностью автоматическая торговля
  • Мультивалютная стратегия
  • Диверсификация по нескольким валютным парам
  • Автоматическое управление объемом позиций
  • Три торговых алгоритма в одной системе
  • Гибкая настройка параметров
  • Регулярные обновления


Сигнал позволяет наблюдать за работой советника в режиме реального времени и оценить:

  • стабильность торговой системы;
  • характер кривой доходности;
  • уровень риска;
  • поведение стратегии в различных рыночных условиях.

Результаты торговли на данном сигнале могут служить дополнительной информацией при принятии решения об использовании советника на собственном торговом счете.


Нет отзывов
2026.07.29 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 00:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.30 06:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.29 07:46
Share of trading days is too low
2026.06.29 07:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.27 13:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.27 13:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.27 13:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.27 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.27 13:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MiloBot PRO
39 USD в месяц
90%
0
0
USD
6.1K
USD
7
100%
177
70%
99%
2.79
6.11
USD
19%
1:500
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