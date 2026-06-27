- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
182
盈利交易:
130 (71.42%)
亏损交易:
52 (28.57%)
最好交易:
229.06 USD
最差交易:
-171.63 USD
毛利:
1 725.25 USD (109 441 pips)
毛利亏损:
-604.30 USD (29 448 pips)
最大连续赢利:
17 (173.75 USD)
最大连续盈利:
278.77 USD (3)
夏普比率:
0.24
交易活动:
99.38%
最大入金加载:
10.95%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
9 天
采收率:
4.75
长期交易:
97 (53.30%)
短期交易:
85 (46.70%)
利润因子:
2.85
预期回报:
6.16 USD
平均利润:
13.27 USD
平均损失:
-11.62 USD
最大连续失误:
7 (-24.11 USD)
最大连续亏损:
-236.02 USD (5)
每月增长:
68.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
236.02 USD (13.65%)
相对跌幅:
结余:
13.65% (236.02 USD)
净值:
18.50% (193.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|EURJPY
|44
|GBPUSD
|28
|EURAUD
|17
|USDCHF
|15
|NZDUSD
|13
|CADCHF
|8
|AUDCHF
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|268
|EURJPY
|382
|GBPUSD
|167
|EURAUD
|79
|USDCHF
|97
|NZDUSD
|106
|CADCHF
|25
|AUDCHF
|-4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|13K
|EURJPY
|56K
|GBPUSD
|2.2K
|EURAUD
|6.7K
|USDCHF
|6.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|CADCHF
|1.1K
|AUDCHF
|-316
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +229.06 USD
最差交易: -172 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +173.75 USD
最大连续亏损: -24.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 43
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
Divisa-Live
|0.00 × 1
|
WeTrade-Live2
|0.00 × 4
|
xChief-Demo
|0.00 × 7
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 59
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 80
|
FTMO-Server2
|0.00 × 44
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live-2
|0.00 × 4
本信号是 MiloBot PRO EA 在真实交易账户上的公开实盘监控。其目的是展示该交易系统在真实市场环境中的运行表现，使交易者能够在决定购买 EA 之前，对其性能进行客观评估。
MiloBot PRO MT5 EA：https://www.mql5.com/zh/market/product/93917
MiloBot PRO MT4 EA：https://www.mql5.com/zh/market/product/90355
MiloBot PRO 是一款面向 Forex 市场的全自动多货币交易 EA，基于自主研发的算法交易策略。它结合了多个交易算法，能够协同分析市场、开仓、管理持仓，并根据不断变化的市场环境进行调整。
EA 可同时交易多个货币对，根据所选择的风险等级自动计算交易手数，无需交易者持续干预。简洁的参数设置使您只需几分钟即可开始自动交易。
主要特点
- 全自动交易
- 多货币交易策略
- 多货币对分散投资
- 自动仓位管理
- 三种交易算法集成于同一系统
- 灵活的策略参数设置
- 持续更新与优化
通过本信号，您可以实时观察 EA 的运行情况，并评估：
- 交易系统的稳定性；
- 资金曲线的表现；
- 风险水平；
- 策略在不同市场环境下的表现。
本信号的交易结果可作为您决定是否在自己的交易账户中使用该 EA 的重要参考。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
91%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
7
100%
182
71%
99%
2.85
6.16
USD
USD
19%
1:500