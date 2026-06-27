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Sergey Ermolov

MiloBot PRO

Sergey Ermolov
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4.3 (348)
你好，
我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
我不出售“自动赚钱的机器人”。
我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
— 消除交易中的随机性
— 降低情绪对决策的影响
— 按照清晰且预先定义的规则执行交易
我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
经验与事实：
— 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
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可靠性
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  • 提取
交易:
182
盈利交易:
130 (71.42%)
亏损交易:
52 (28.57%)
最好交易:
229.06 USD
最差交易:
-171.63 USD
毛利:
1 725.25 USD (109 441 pips)
毛利亏损:
-604.30 USD (29 448 pips)
最大连续赢利:
17 (173.75 USD)
最大连续盈利:
278.77 USD (3)
夏普比率:
0.24
交易活动:
99.38%
最大入金加载:
10.95%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
9 天
采收率:
4.75
长期交易:
97 (53.30%)
短期交易:
85 (46.70%)
利润因子:
2.85
预期回报:
6.16 USD
平均利润:
13.27 USD
平均损失:
-11.62 USD
最大连续失误:
7 (-24.11 USD)
最大连续亏损:
-236.02 USD (5)
每月增长:
68.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
236.02 USD (13.65%)
相对跌幅:
结余:
13.65% (236.02 USD)
净值:
18.50% (193.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 51
EURJPY 44
GBPUSD 28
EURAUD 17
USDCHF 15
NZDUSD 13
CADCHF 8
AUDCHF 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 268
EURJPY 382
GBPUSD 167
EURAUD 79
USDCHF 97
NZDUSD 106
CADCHF 25
AUDCHF -4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 13K
EURJPY 56K
GBPUSD 2.2K
EURAUD 6.7K
USDCHF 6.4K
NZDUSD -1.3K
CADCHF 1.1K
AUDCHF -316
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +229.06 USD
最差交易: -172 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +173.75 USD
最大连续亏损: -24.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TickmillEU-Live
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PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
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JoshuaDevelopment4-Trader
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TegasFX-Live-UK
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MYFX-US07-Live
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MPlusGlobal-LiveUK
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FXDD-MT4 Live Server 3
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GKFX-Demo-2
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ECM-Live
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Amega-LiveUK
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FTMBrokersLLC-Real
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FTMO-Server2
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USGVU-LiveAsia
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本信号是 MiloBot PRO EA 在真实交易账户上的公开实盘监控。其目的是展示该交易系统在真实市场环境中的运行表现，使交易者能够在决定购买 EA 之前，对其性能进行客观评估。

MiloBot PRO MT5 EAhttps://www.mql5.com/zh/market/product/93917
MiloBot PRO MT4 EAhttps://www.mql5.com/zh/market/product/90355


MiloBot PRO 是一款面向 Forex 市场的全自动多货币交易 EA，基于自主研发的算法交易策略。它结合了多个交易算法，能够协同分析市场、开仓、管理持仓，并根据不断变化的市场环境进行调整。

EA 可同时交易多个货币对，根据所选择的风险等级自动计算交易手数，无需交易者持续干预。简洁的参数设置使您只需几分钟即可开始自动交易。


主要特点

  • 全自动交易
  • 多货币交易策略
  • 多货币对分散投资
  • 自动仓位管理
  • 三种交易算法集成于同一系统
  • 灵活的策略参数设置
  • 持续更新与优化


通过本信号，您可以实时观察 EA 的运行情况，并评估：

  • 交易系统的稳定性；
  • 资金曲线的表现；
  • 风险水平；
  • 策略在不同市场环境下的表现。

本信号的交易结果可作为您决定是否在自己的交易账户中使用该 EA 的重要参考。


没有评论
2026.07.29 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 00:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.30 06:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.29 07:46
Share of trading days is too low
2026.06.29 07:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.27 13:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.27 13:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.27 13:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.27 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.27 13:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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MiloBot PRO
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