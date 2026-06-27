本信号是 MiloBot PRO EA 在真实交易账户上的公开实盘监控。其目的是展示该交易系统在真实市场环境中的运行表现，使交易者能够在决定购买 EA 之前，对其性能进行客观评估。

MiloBot PRO MT5 EA：https://www.mql5.com/zh/market/product/93917

MiloBot PRO MT4 EA：https://www.mql5.com/zh/market/product/90355





MiloBot PRO 是一款面向 Forex 市场的全自动多货币交易 EA，基于自主研发的算法交易策略。它结合了多个交易算法，能够协同分析市场、开仓、管理持仓，并根据不断变化的市场环境进行调整。

EA 可同时交易多个货币对，根据所选择的风险等级自动计算交易手数，无需交易者持续干预。简洁的参数设置使您只需几分钟即可开始自动交易。





主要特点

全自动交易

多货币交易策略

多货币对分散投资

自动仓位管理

三种交易算法集成于同一系统

灵活的策略参数设置

持续更新与优化





通过本信号，您可以实时观察 EA 的运行情况，并评估：

交易系统的稳定性；

资金曲线的表现；

风险水平；

策略在不同市场环境下的表现。





本信号的交易结果可作为您决定是否在自己的交易账户中使用该 EA 的重要参考。