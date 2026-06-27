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Qun Kong

VampireGold LowRisk

Qun Kong
Qun Kong

Qun Kong

2 темы 2 комментария
0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -77%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
370 (82.77%)
Убыточных трейдов:
77 (17.23%)
Лучший трейд:
19.54 USD
Худший трейд:
-150.92 USD
Общая прибыль:
665.39 USD (67 850 pips)
Общий убыток:
-1 081.85 USD (106 947 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (41.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.80 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
14.07%
Макс. загрузка депозита:
13.46%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
212 (47.43%)
Коротких трейдов:
235 (52.57%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-0.93 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-14.05 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-745.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-745.10 USD (5)
Прирост в месяц:
-84.41%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
416.46 USD
Максимальная:
747.85 USD (80.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.23% (747.89 USD)
По эквити:
62.49% (540.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 447
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -416
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.54 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +41.80 USD
Макс. убыток в серии: -745.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Same core logic, smaller size & tighter risk. Smoother curve. ~13min avg hold. No overnight.
📊 16-Week Live
Growth +65% | 433 Trades | 83% Win
Profit Factor 1.98 | Max DD 12%
Expected Payoff $1/trade
Min deposit $500. Copy ratio 1:1
⚠️ Past performance ≠ future results.

💬 t.me/VampireLabSignals

Нет отзывов
2026.08.11 00:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 11:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.59% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 12:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 08:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.06 00:00
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 19:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 18:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.27 03:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VampireGold LowRisk
30 USD в месяц
-77%
0
0
USD
119
USD
17
96%
447
82%
14%
0.61
-0.93
USD
86%
1:500
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