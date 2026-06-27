- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
370 (82.77%)
Убыточных трейдов:
77 (17.23%)
Лучший трейд:
19.54 USD
Худший трейд:
-150.92 USD
Общая прибыль:
665.39 USD (67 850 pips)
Общий убыток:
-1 081.85 USD (106 947 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (41.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.80 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
14.07%
Макс. загрузка депозита:
13.46%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
212 (47.43%)
Коротких трейдов:
235 (52.57%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-0.93 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-14.05 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-745.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-745.10 USD (5)
Прирост в месяц:
-84.41%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
416.46 USD
Максимальная:
747.85 USD (80.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.23% (747.89 USD)
По эквити:
62.49% (540.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|447
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-416
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.54 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +41.80 USD
Макс. убыток в серии: -745.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Same core logic, smaller size & tighter risk. Smoother curve. ~13min avg hold. No overnight.
📊 16-Week Live
Growth +65% | 433 Trades | 83% Win
Profit Factor 1.98 | Max DD 12%
Expected Payoff $1/trade
Min deposit $500. Copy ratio 1:1
⚠️ Past performance ≠ future results.
💬 t.me/VampireLabSignals
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-77%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
17
96%
447
82%
14%
0.61
-0.93
USD
USD
86%
1:500