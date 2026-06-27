- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
447
盈利交易:
370 (82.77%)
亏损交易:
77 (17.23%)
最好交易:
19.54 USD
最差交易:
-150.92 USD
毛利:
665.39 USD (67 850 pips)
毛利亏损:
-1 081.85 USD (106 947 pips)
最大连续赢利:
36 (41.80 USD)
最大连续盈利:
41.80 USD (36)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
14.07%
最大入金加载:
13.46%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.56
长期交易:
212 (47.43%)
短期交易:
235 (52.57%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-0.93 USD
平均利润:
1.80 USD
平均损失:
-14.05 USD
最大连续失误:
5 (-745.10 USD)
最大连续亏损:
-745.10 USD (5)
每月增长:
-84.41%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
416.46 USD
最大值:
747.85 USD (80.29%)
相对跌幅:
结余:
86.23% (747.89 USD)
净值:
62.49% (540.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|447
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-416
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.54 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +41.80 USD
最大连续亏损: -745.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Same core logic, smaller size & tighter risk. Smoother curve. ~13min avg hold. No overnight.
📊 16-Week Live
Growth +65% | 433 Trades | 83% Win
Profit Factor 1.98 | Max DD 12%
Expected Payoff $1/trade
Min deposit $500. Copy ratio 1:1
⚠️ Past performance ≠ future results.
💬 t.me/VampireLabSignals
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-77%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
17
96%
447
82%
14%
0.61
-0.93
USD
USD
86%
1:500