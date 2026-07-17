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Сигналы / MetaTrader 5 / Jiuzhangsuanshu
Jin Cheng Han

Jiuzhangsuanshu

Jin Cheng Han
Jin Cheng Han

Jin Cheng Han

0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 253%
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 140
Прибыльных трейдов:
1 825 (58.12%)
Убыточных трейдов:
1 315 (41.88%)
Лучший трейд:
776.02 USD
Худший трейд:
-687.75 USD
Общая прибыль:
171 568.11 USD (1 169 278 pips)
Общий убыток:
-116 660.77 USD (1 065 101 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (2 556.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 053.18 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
25.44%
Макс. загрузка депозита:
5.54%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
35.11
Длинных трейдов:
1 860 (59.24%)
Коротких трейдов:
1 280 (40.76%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
17.49 USD
Средняя прибыль:
94.01 USD
Средний убыток:
-88.72 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-217.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 564.07 USD (7)
Прирост в месяц:
26.30%
Годовой прогноз:
319.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 564.07 USD (2.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.26% (1 262.65 USD)
По эквити:
0.85% (495.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2994
XAGUSD 106
NAS100 37
USDJPY 2
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 55K
XAGUSD -35
NAS100 32
USDJPY 191
BTCUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 98K
XAGUSD -630
NAS100 8.9K
USDJPY 570
BTCUSD -2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +776.02 USD
Худший трейд: -688 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 556.50 USD
Макс. убыток в серии: -217.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 1
GTCGlobalSA-Server 3
3.00 × 1
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
10.50 × 2
Exness-MT5Real5
12.19 × 59
GTCGlobalSA-Server 4
13.00 × 1
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
15.74 × 19
Exness-MT5Real40
18.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-6
19.28 × 18
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九章算术数一号 一次一单
Нет отзывов
2026.07.17 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 02:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 02:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 02:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.26 16:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.26 16:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.26 16:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jiuzhangsuanshu
30 USD в месяц
253%
0
0
USD
63K
USD
30
0%
3 140
58%
25%
1.47
17.49
USD
4%
1:200
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