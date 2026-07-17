- Прирост
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Всего трейдов:
3 140
Прибыльных трейдов:
1 825 (58.12%)
Убыточных трейдов:
1 315 (41.88%)
Лучший трейд:
776.02 USD
Худший трейд:
-687.75 USD
Общая прибыль:
171 568.11 USD (1 169 278 pips)
Общий убыток:
-116 660.77 USD (1 065 101 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (2 556.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 053.18 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
25.44%
Макс. загрузка депозита:
5.54%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
35.11
Длинных трейдов:
1 860 (59.24%)
Коротких трейдов:
1 280 (40.76%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
17.49 USD
Средняя прибыль:
94.01 USD
Средний убыток:
-88.72 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-217.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 564.07 USD (7)
Прирост в месяц:
26.30%
Годовой прогноз:
319.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 564.07 USD (2.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.26% (1 262.65 USD)
По эквити:
0.85% (495.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2994
|XAGUSD
|106
|NAS100
|37
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|55K
|XAGUSD
|-35
|NAS100
|32
|USDJPY
|191
|BTCUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|98K
|XAGUSD
|-630
|NAS100
|8.9K
|USDJPY
|570
|BTCUSD
|-2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +776.02 USD
Худший трейд: -688 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 556.50 USD
Макс. убыток в серии: -217.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 1
|
GTCGlobalSA-Server 3
|3.00 × 1
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
|10.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|12.19 × 59
|
GTCGlobalSA-Server 4
|13.00 × 1
|
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
|15.74 × 19
|
Exness-MT5Real40
|18.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-6
|19.28 × 18
九章算术数一号 一次一单
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
253%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
30
0%
3 140
58%
25%
1.47
17.49
USD
USD
4%
1:200