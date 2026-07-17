- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 177
盈利交易:
1 844 (58.04%)
亏损交易:
1 333 (41.96%)
最好交易:
776.02 USD
最差交易:
-687.75 USD
毛利:
173 484.85 USD (1 178 325 pips)
毛利亏损:
-117 562.95 USD (1 073 279 pips)
最大连续赢利:
21 (2 556.50 USD)
最大连续盈利:
3 053.18 USD (16)
夏普比率:
0.11
交易活动:
28.46%
最大入金加载:
5.54%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
87
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
35.75
长期交易:
1 897 (59.71%)
短期交易:
1 280 (40.29%)
利润因子:
1.48
预期回报:
17.60 USD
平均利润:
94.08 USD
平均损失:
-88.19 USD
最大连续失误:
20 (-217.12 USD)
最大连续亏损:
-1 564.07 USD (7)
每月增长:
26.82%
年度预测:
325.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 564.07 USD (2.37%)
相对跌幅:
结余:
4.26% (1 262.65 USD)
净值:
0.85% (495.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3031
|XAGUSD
|106
|NAS100
|37
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|56K
|XAGUSD
|-35
|NAS100
|32
|USDJPY
|191
|BTCUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|99K
|XAGUSD
|-630
|NAS100
|8.9K
|USDJPY
|570
|BTCUSD
|-2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +776.02 USD
最差交易: -688 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2 556.50 USD
最大连续亏损: -217.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
九章算术数一号 一次一单
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
259%
0
0
USD
USD
64K
USD
USD
31
0%
3 177
58%
28%
1.47
17.60
USD
USD
4%
1:200