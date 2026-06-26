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Сигналы / MetaTrader 4 / Jumbo FX
Sutardi

Jumbo FX

Sutardi
Sutardi

Sutardi

0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 23%
Headway-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
484
Прибыльных трейдов:
345 (71.28%)
Убыточных трейдов:
139 (28.72%)
Лучший трейд:
361.92 USD
Худший трейд:
-214.02 USD
Общая прибыль:
7 030.34 USD (434 805 pips)
Общий убыток:
-3 851.53 USD (242 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (289.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
457.99 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
95.26%
Макс. загрузка депозита:
0.99%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
101
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
4.92
Длинных трейдов:
276 (57.02%)
Коротких трейдов:
208 (42.98%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
6.57 USD
Средняя прибыль:
20.38 USD
Средний убыток:
-27.71 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-181.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.84 USD (2)
Прирост в месяц:
11.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
646.35 USD (3.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.99% (635.58 USD)
По эквити:
14.77% (2 412.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 484
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 192K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +361.92 USD
Худший трейд: -214 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +289.37 USD
Макс. убыток в серии: -181.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
InstaFinance-UK.com
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
4.17 × 6
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
TradeMaxGlobal-Live5
8.06 × 82
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Aiprime-Live
10.29 × 52
BlackBullMarkets-Live
10.32 × 316
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
17.44 × 184
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
еще 5...
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460070 v3

If you're interested in following this signal, you can use a Cent Account. However, the Expert Advisor (EA) must be installed directly on your trading account.

You have three options:

  • Purchase the EA.
  • Rent the EA.
  • Let us install and manage it for you.

Нет отзывов
2026.08.03 05:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 01:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.02 23:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 00:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.06.26 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jumbo FX
50 USD в месяц
23%
0
0
USD
16K
USD
8
100%
484
71%
95%
1.82
6.57
USD
15%
1:500
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