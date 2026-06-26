- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
484
Прибыльных трейдов:
345 (71.28%)
Убыточных трейдов:
139 (28.72%)
Лучший трейд:
361.92 USD
Худший трейд:
-214.02 USD
Общая прибыль:
7 030.34 USD (434 805 pips)
Общий убыток:
-3 851.53 USD (242 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (289.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
457.99 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
95.26%
Макс. загрузка депозита:
0.99%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
101
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
4.92
Длинных трейдов:
276 (57.02%)
Коротких трейдов:
208 (42.98%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
6.57 USD
Средняя прибыль:
20.38 USD
Средний убыток:
-27.71 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-181.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.84 USD (2)
Прирост в месяц:
11.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
646.35 USD (3.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.99% (635.58 USD)
По эквити:
14.77% (2 412.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|484
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|192K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +361.92 USD
Худший трейд: -214 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +289.37 USD
Макс. убыток в серии: -181.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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460070 v3
If you're interested in following this signal, you can use a Cent Account. However, the Expert Advisor (EA) must be installed directly on your trading account.
You have three options:
- Purchase the EA.
- Rent the EA.
- Let us install and manage it for you.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
8
100%
484
71%
95%
1.82
6.57
USD
USD
15%
1:500