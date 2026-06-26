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信号 / MetaTrader 4 / Jumbo FX
Sutardi

Jumbo FX

Sutardi
Sutardi

Sutardi

0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 24%
Headway-Real
1:500
如何订阅？
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
488
盈利交易:
349 (71.51%)
亏损交易:
139 (28.48%)
最好交易:
361.92 USD
最差交易:
-214.02 USD
毛利:
7 179.40 USD (449 708 pips)
毛利亏损:
-3 851.53 USD (242 576 pips)
最大连续赢利:
19 (339.15 USD)
最大连续盈利:
457.99 USD (7)
夏普比率:
0.17
交易活动:
96.26%
最大入金加载:
1.26%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
10 小时
采收率:
5.15
长期交易:
280 (57.38%)
短期交易:
208 (42.62%)
利润因子:
1.86
预期回报:
6.82 USD
平均利润:
20.57 USD
平均损失:
-27.71 USD
最大连续失误:
7 (-181.98 USD)
最大连续亏损:
-279.84 USD (2)
每月增长:
11.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
646.35 USD (3.64%)
相对跌幅:
结余:
3.99% (635.58 USD)
净值:
16.58% (2 731.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 488
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 207K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +361.92 USD
最差交易: -214 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +339.15 USD
最大连续亏损: -181.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
4.17 × 6
InstaFinance-UK.com
4.50 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
TradeMaxGlobal-Live5
8.06 × 82
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Aiprime-Live
10.29 × 52
BlackBullMarkets-Live
10.32 × 316
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
17.44 × 184
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
5 更多...
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460070 v3

If you're interested in following this signal, you can use a Cent Account. However, the Expert Advisor (EA) must be installed directly on your trading account.

You have three options:

  • Purchase the EA.
  • Rent the EA.
  • Let us install and manage it for you.

没有评论
2026.08.12 20:41
No swaps are charged on the signal account
2026.08.11 11:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 05:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 01:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.02 23:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 00:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.06.26 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Jumbo FX
每月50 USD
24%
0
0
USD
16K
USD
8
100%
488
71%
96%
1.86
6.82
USD
17%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载