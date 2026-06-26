- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
488
盈利交易:
349 (71.51%)
亏损交易:
139 (28.48%)
最好交易:
361.92 USD
最差交易:
-214.02 USD
毛利:
7 179.40 USD (449 708 pips)
毛利亏损:
-3 851.53 USD (242 576 pips)
最大连续赢利:
19 (339.15 USD)
最大连续盈利:
457.99 USD (7)
夏普比率:
0.17
交易活动:
96.26%
最大入金加载:
1.26%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
10 小时
采收率:
5.15
长期交易:
280 (57.38%)
短期交易:
208 (42.62%)
利润因子:
1.86
预期回报:
6.82 USD
平均利润:
20.57 USD
平均损失:
-27.71 USD
最大连续失误:
7 (-181.98 USD)
最大连续亏损:
-279.84 USD (2)
每月增长:
11.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
646.35 USD (3.64%)
相对跌幅:
结余:
3.99% (635.58 USD)
净值:
16.58% (2 731.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|488
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|207K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +361.92 USD
最差交易: -214 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +339.15 USD
最大连续亏损: -181.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
InstaFinance-UK.com
|4.50 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
460070 v3
If you're interested in following this signal, you can use a Cent Account. However, the Expert Advisor (EA) must be installed directly on your trading account.
You have three options:
- Purchase the EA.
- Rent the EA.
- Let us install and manage it for you.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
24%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
8
100%
488
71%
96%
1.86
6.82
USD
USD
17%
1:500