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Сигналы / MetaTrader 5 / Legacy Merlin EA
Jiri Cetkovsky

Legacy Merlin EA

Jiri Cetkovsky
Jiri Cetkovsky

Jiri Cetkovsky

0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 16%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
104 (74.82%)
Убыточных трейдов:
35 (25.18%)
Лучший трейд:
343.13 EUR
Худший трейд:
-912.59 EUR
Общая прибыль:
5 950.53 EUR (184 535 pips)
Общий убыток:
-4 322.06 EUR (54 012 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 878.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 878.44 EUR (22)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
25.55%
Макс. загрузка депозита:
1.53%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
77 (55.40%)
Коротких трейдов:
62 (44.60%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
11.72 EUR
Средняя прибыль:
57.22 EUR
Средний убыток:
-123.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 044.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 755.19 EUR (2)
Прирост в месяц:
-4.51%
Годовой прогноз:
-54.68%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
956.17 EUR
Максимальная:
1 755.19 EUR (13.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.20% (1 755.19 EUR)
По эквити:
13.42% (1 784.65 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 136
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD 106K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +343.13 EUR
Худший трейд: -913 EUR
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 878.44 EUR
Макс. убыток в серии: -1 044.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-Live-1
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
NordFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
CloverMarket-Online
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 9
GoMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.97 × 3097
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
еще 31...
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Legacy Merlin EA ... https://www.mql5.com/en/market/product/180942?source=Site
Нет отзывов
2026.08.03 11:40
No swaps are charged
2026.08.03 11:40
No swaps are charged
2026.07.30 09:34
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged on the signal account
2026.07.28 06:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 02:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.17% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 13:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 07:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Legacy Merlin EA
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
12K
EUR
18
1%
139
74%
26%
1.37
11.72
EUR
13%
1:500
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