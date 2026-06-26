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Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
104 (74.82%)
Убыточных трейдов:
35 (25.18%)
Лучший трейд:
343.13 EUR
Худший трейд:
-912.59 EUR
Общая прибыль:
5 950.53 EUR (184 535 pips)
Общий убыток:
-4 322.06 EUR (54 012 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 878.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 878.44 EUR (22)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
25.55%
Макс. загрузка депозита:
1.53%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
77 (55.40%)
Коротких трейдов:
62 (44.60%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
11.72 EUR
Средняя прибыль:
57.22 EUR
Средний убыток:
-123.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 044.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 755.19 EUR (2)
Прирост в месяц:
-4.51%
Годовой прогноз:
-54.68%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
956.17 EUR
Максимальная:
1 755.19 EUR (13.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.20% (1 755.19 EUR)
По эквити:
13.42% (1 784.65 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|24K
|BTCUSD
|106K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +343.13 EUR
Худший трейд: -913 EUR
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 878.44 EUR
Макс. убыток в серии: -1 044.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
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Legacy Merlin EA ... https://www.mql5.com/en/market/product/180942?source=Site
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
18
1%
139
74%
26%
1.37
11.72
EUR
EUR
13%
1:500