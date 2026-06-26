- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
139
盈利交易:
104 (74.82%)
亏损交易:
35 (25.18%)
最好交易:
343.13 EUR
最差交易:
-912.59 EUR
毛利:
5 950.53 EUR (184 535 pips)
毛利亏损:
-4 322.06 EUR (54 012 pips)
最大连续赢利:
22 (1 878.44 EUR)
最大连续盈利:
1 878.44 EUR (22)
夏普比率:
0.10
交易活动:
25.55%
最大入金加载:
1.53%
最近交易:
22 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.93
长期交易:
77 (55.40%)
短期交易:
62 (44.60%)
利润因子:
1.38
预期回报:
11.72 EUR
平均利润:
57.22 EUR
平均损失:
-123.49 EUR
最大连续失误:
4 (-1 044.00 EUR)
最大连续亏损:
-1 755.19 EUR (2)
每月增长:
-8.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
956.17 EUR
最大值:
1 755.19 EUR (13.11%)
相对跌幅:
结余:
13.20% (1 755.19 EUR)
净值:
13.42% (1 784.65 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|24K
|BTCUSD
|106K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +343.13 EUR
最差交易: -913 EUR
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 878.44 EUR
最大连续亏损: -1 044.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
Legacy Merlin EA ... https://www.mql5.com/en/market/product/180942?source=Site
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成长
订阅者
资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
18
1%
139
74%
26%
1.37
11.72
EUR
EUR
13%
1:500