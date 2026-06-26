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Jiri Cetkovsky

Hopkirk EA

Jiri Cetkovsky
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139
盈利交易:
104 (74.82%)
亏损交易:
35 (25.18%)
最好交易:
343.13 EUR
最差交易:
-912.59 EUR
毛利:
5 950.53 EUR (184 535 pips)
毛利亏损:
-4 322.06 EUR (54 012 pips)
最大连续赢利:
22 (1 878.44 EUR)
最大连续盈利:
1 878.44 EUR (22)
夏普比率:
0.10
交易活动:
25.55%
最大入金加载:
1.53%
最近交易:
22 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.93
长期交易:
77 (55.40%)
短期交易:
62 (44.60%)
利润因子:
1.38
预期回报:
11.72 EUR
平均利润:
57.22 EUR
平均损失:
-123.49 EUR
最大连续失误:
4 (-1 044.00 EUR)
最大连续亏损:
-1 755.19 EUR (2)
每月增长:
-8.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
956.17 EUR
最大值:
1 755.19 EUR (13.11%)
相对跌幅:
结余:
13.20% (1 755.19 EUR)
净值:
13.42% (1 784.65 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 136
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD 106K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +343.13 EUR
最差交易: -913 EUR
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 878.44 EUR
最大连续亏损: -1 044.00 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OANDA-Live-1
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PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
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NordFX-Real
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VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
CloverMarket-Online
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-Pro
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VTMarkets-Live
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GoMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.97 × 3097
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
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Legacy Merlin EA ... https://www.mql5.com/en/market/product/180942?source=Site
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2026.08.03 11:40
No swaps are charged
2026.08.03 11:40
No swaps are charged
2026.07.30 09:34
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged on the signal account
2026.07.28 06:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 02:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.17% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 13:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 07:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
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