ICONIC KYBERNETIC AI — OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE

Полностью автоматизированная алгоритмическая торговля Bitcoin и золотом. Только вознаграждение за результат. Нет прибыли — нет комиссии.

Данный сигнал работает на базе советника ICONIC KYBERNETIC AI в режиме реального времени на выделенном VPS, 24 часа в сутки. Система торгует BTCUSD и XAUUSD одновременно, используя четырёхтехнологичную когнитивную архитектуру, которая рассматривает оба рынка как единую причинно связанную систему. Каждый вход, выход, стоп и размер позиции определяются алгоритмически. Ручного вмешательства нет.

СТРАТЕГИЯ

Система определяет структурные зоны на обоих инструментах и размещает отложенные ордера на ключевых ценовых уровнях: максимумы и минимумы предыдущего дня, зоны поддержки и сопротивления, а также выявленные блоки ордеров. До активации любого входа должны одновременно пройти пять фильтров: каузальный вентиль, измеряющий направленный информационный поток между BTC и золотом через трансферную энтропию; выравнивание тренда по H1 и H4; ATR-фильтр волатильности; проверка качества спреда; и ИИ на основе обучения с подкреплением, который может заблокировать любой вход при недостаточном рейтинге уверенности. Когда все пять условий совпадают, ордер исполняется с заранее определённым стоп лоссом, тейк профитом с минимальным соотношением 1.4:1, автоматическим переводом в безубыток при 0.5R и пошаговым трейлинг стопом.

Высокоимпактные новостные события фильтруются автоматически через встроенный экономический календарь MetaTrader 5. Система приостанавливает работу за 30 минут до каждого события и возобновляет её через 15 минут после.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Каждая сделка открывается с жёстким стоп лоссом. Никакой сетки. Никакого мартингейла. Никакого усреднения. Риск на сделку составляет фиксированный процент от текущего эквити. Портфельный слой применяет три уровня защиты от просадки по обоим инструментам совокупно: при внутридневной просадке 1.5% оба движка сокращают объём, при 3.0% новые позиции не открываются, при 5.0% все сделки немедленно закрываются с паузой в 3 часа перед возобновлением. Максимальный совокупный открытый риск по обоим движкам ограничен 3.5% эквити в любой момент времени.

МОДЕЛЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ — НЕТ ПРИБЫЛИ, НЕТ КОМИССИИ

Ежемесячной подписки нет. Вознаграждение за результат применяется исключительно к чистому новому эквити сверх предыдущего максимального уровня (high water mark). Если сигнал уходит в просадку, а затем восстанавливается, комиссия не взимается до тех пор, пока все убытки не будут возмещены и не будет достигнут новый максимум эквити. Вы платите только тогда, когда получаете прибыль. Капитал не блокируется, отписаться можно в любое время.

ТРЕБОВАНИЯ К СЧЁТУ

Минимальный баланс: 500 USD (рекомендуется от 1 000 USD для полноценной работы обоих движков)

(рекомендуется от 1 000 USD для полноценной работы обоих движков) Кредитное плечо: 1:500 рекомендуется

рекомендуется Спред: как можно меньше — предпочтительны ECN-счета с нулевым или сырым спредом; широкий спред снижает результативность копирования

— предпочтительны ECN-счета с нулевым или сырым спредом; широкий спред снижает результативность копирования Комиссия: предпочтительно нулевая — при наличии не более 4 USD за стандартный лот в оба конца по обоим инструментам

— при наличии не более 4 USD за стандартный лот в оба конца по обоим инструментам Необходимые инструменты: BTCUSD и XAUUSD должны быть доступны у вашего брокера

должны быть доступны у вашего брокера Платформа: только MetaTrader 5

Рекомендуется VPS для бесперебойного управления сделками

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговля Bitcoin и золотом сопряжена со значительным риском потери капитала. Периоды просадки являются нормальной частью любой алгоритмической стратегии. Результаты копирования на вашем счёте могут отличаться от результатов сигнального счёта из-за различий в спреде, комиссии, скорости исполнения и кредитном плече у брокера. Подписывайтесь только на средства, потерю которых вы можете себе позволить.