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Сигналы / MetaTrader 5 / ICONIC KYBERNETIC AI
Maurice Prang

ICONIC KYBERNETIC AI

Maurice Prang
Maurice Prang

Maurice Prang

5 (2)
Об ICONIC.FX
9 продуктов 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 18%
VantageMarkets-Live 6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
149
Прибыльных трейдов:
127 (85.23%)
Убыточных трейдов:
22 (14.77%)
Лучший трейд:
26.96 USD
Худший трейд:
-43.61 USD
Общая прибыль:
495.73 USD (573 074 pips)
Общий убыток:
-343.57 USD (255 053 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (98.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.04 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
6.01%
Макс. загрузка депозита:
3.98%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
95 (63.76%)
Коротких трейдов:
54 (36.24%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
3.90 USD
Средний убыток:
-15.62 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.61 USD (1)
Прирост в месяц:
10.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.49 USD
Максимальная:
62.09 USD (13.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.41% (54.79 USD)
По эквити:
4.23% (42.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 95
XAUUSD 54
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 208
XAUUSD -56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 321K
XAUUSD -3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.96 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +98.36 USD
Макс. убыток в серии: -16.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 6
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
4.67 × 3
VantageMarkets-Live 6
16.14 × 176
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ICONIC KYBERNETIC AI — OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE

Полностью автоматизированная алгоритмическая торговля Bitcoin и золотом. Только вознаграждение за результат. Нет прибыли — нет комиссии.

Данный сигнал работает на базе советника ICONIC KYBERNETIC AI в режиме реального времени на выделенном VPS, 24 часа в сутки. Система торгует BTCUSD и XAUUSD одновременно, используя четырёхтехнологичную когнитивную архитектуру, которая рассматривает оба рынка как единую причинно связанную систему. Каждый вход, выход, стоп и размер позиции определяются алгоритмически. Ручного вмешательства нет.

СТРАТЕГИЯ

Система определяет структурные зоны на обоих инструментах и размещает отложенные ордера на ключевых ценовых уровнях: максимумы и минимумы предыдущего дня, зоны поддержки и сопротивления, а также выявленные блоки ордеров. До активации любого входа должны одновременно пройти пять фильтров: каузальный вентиль, измеряющий направленный информационный поток между BTC и золотом через трансферную энтропию; выравнивание тренда по H1 и H4; ATR-фильтр волатильности; проверка качества спреда; и ИИ на основе обучения с подкреплением, который может заблокировать любой вход при недостаточном рейтинге уверенности. Когда все пять условий совпадают, ордер исполняется с заранее определённым стоп лоссом, тейк профитом с минимальным соотношением 1.4:1, автоматическим переводом в безубыток при 0.5R и пошаговым трейлинг стопом.

Высокоимпактные новостные события фильтруются автоматически через встроенный экономический календарь MetaTrader 5. Система приостанавливает работу за 30 минут до каждого события и возобновляет её через 15 минут после.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Каждая сделка открывается с жёстким стоп лоссом. Никакой сетки. Никакого мартингейла. Никакого усреднения. Риск на сделку составляет фиксированный процент от текущего эквити. Портфельный слой применяет три уровня защиты от просадки по обоим инструментам совокупно: при внутридневной просадке 1.5% оба движка сокращают объём, при 3.0% новые позиции не открываются, при 5.0% все сделки немедленно закрываются с паузой в 3 часа перед возобновлением. Максимальный совокупный открытый риск по обоим движкам ограничен 3.5% эквити в любой момент времени.

МОДЕЛЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ — НЕТ ПРИБЫЛИ, НЕТ КОМИССИИ

Ежемесячной подписки нет. Вознаграждение за результат применяется исключительно к чистому новому эквити сверх предыдущего максимального уровня (high water mark). Если сигнал уходит в просадку, а затем восстанавливается, комиссия не взимается до тех пор, пока все убытки не будут возмещены и не будет достигнут новый максимум эквити. Вы платите только тогда, когда получаете прибыль. Капитал не блокируется, отписаться можно в любое время.

ТРЕБОВАНИЯ К СЧЁТУ

  • Минимальный баланс: 500 USD (рекомендуется от 1 000 USD для полноценной работы обоих движков)
  • Кредитное плечо: 1:500 рекомендуется
  • Спред: как можно меньше — предпочтительны ECN-счета с нулевым или сырым спредом; широкий спред снижает результативность копирования
  • Комиссия: предпочтительно нулевая — при наличии не более 4 USD за стандартный лот в оба конца по обоим инструментам
  • Необходимые инструменты: BTCUSD и XAUUSD должны быть доступны у вашего брокера
  • Платформа: только MetaTrader 5
  • Рекомендуется VPS для бесперебойного управления сделками

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговля Bitcoin и золотом сопряжена со значительным риском потери капитала. Периоды просадки являются нормальной частью любой алгоритмической стратегии. Результаты копирования на вашем счёте могут отличаться от результатов сигнального счёта из-за различий в спреде, комиссии, скорости исполнения и кредитном плече у брокера. Подписывайтесь только на средства, потерю которых вы можете себе позволить.

Нет отзывов
2026.07.04 00:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.29 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.28 17:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.28 06:30
Share of trading days is too low
2026.06.28 06:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.28 06:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.28 05:30
Share of trading days is too low
2026.06.28 05:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.28 05:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.26 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 11:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.26 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.26 11:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ICONIC KYBERNETIC AI
50 USD в месяц
18%
0
0
USD
1K
USD
7
100%
149
85%
6%
1.44
1.02
USD
5%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.