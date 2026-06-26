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Maurice Prang

ICONIC KYBERNETIC AI

Maurice Prang
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5 (2)
关于 ICONIC.FX
ICONIC.FX 是 - 家专注于人工智能驱动交易软件和结构化跟单交易（Copytrading）解决方案 Technology 公司。我们的核心技术 Iconic Neurocore AI™ 能够持续分析市场行为，并实时调整执行逻辑。
我们提供基于规则的基础设施，将算法执行与动态风险管理完美融合。
体验 ICONIC BTC AI+ 的强大威力。基于先进强化学习（Reinforcement Learning）的比特币交易。无网格（No Grid），无马丁（No Martingale）。
9 产品 4 信号
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可靠性
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每月复制 50 USD per 
增长自 2026 16%
VantageMarkets-Live 6
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  • 成长
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交易:
157
盈利交易:
133 (84.71%)
亏损交易:
24 (15.29%)
最好交易:
26.96 USD
最差交易:
-43.61 USD
毛利:
521.49 USD (615 119 pips)
毛利亏损:
-382.86 USD (337 366 pips)
最大连续赢利:
22 (98.36 USD)
最大连续盈利:
100.04 USD (19)
夏普比率:
0.11
交易活动:
7.03%
最大入金加载:
3.98%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
2.23
长期交易:
95 (60.51%)
短期交易:
62 (39.49%)
利润因子:
1.36
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
3.92 USD
平均损失:
-15.95 USD
最大连续失误:
3 (-16.86 USD)
最大连续亏损:
-43.61 USD (1)
每月增长:
6.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.49 USD
最大值:
62.09 USD (13.35%)
相对跌幅:
结余:
5.41% (54.79 USD)
净值:
4.23% (42.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 103
XAUUSD 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 195
XAUUSD -56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 281K
XAUUSD -3K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.96 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +98.36 USD
最大连续亏损: -16.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 6
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
4.67 × 3
VantageMarkets-Live 6
16.14 × 176
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ICONIC KYBERNETIC AI — OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE

比特币与黄金全自动算法交易。仅收取绩效费。无盈利，不收费。

本信号基于 ICONIC KYBERNETIC AI 智能交易系统在专用 VPS 上全天候实盘运行，每天24小时不间断。系统使用四技术认知架构同时交易 BTCUSD 和 XAUUSD，将两个市场视为一个因果关联的统一体系。每笔交易的入场、出场、止损和仓位大小均由算法决定，无任何人工干预。

策略说明

系统在两个品种上识别结构性区域，并在关键价格水平上挂置待执行订单：前日高低点、多周期回溯确认的支撑阻力区域，以及检测到的订单块。任何入场信号在触发前必须同时通过五重过滤：通过传递熵测量 BTC 与黄金之间定向信息流的因果门控；H1 和 H4 的趋势对齐验证；ATR 波动率过滤器；点差质量检测；以及强化学习 AI 否决权——当置信度评级不足时，AI 有权直接阻止任何入场。五个条件同时满足时，系统以预设止损、最低 1.4:1 盈亏比的止盈、0.5R 处自动保本激活及逐步推进的追踪止损执行订单。

高影响力财经新闻事件通过 MetaTrader 5 内置经济日历自动过滤。系统在每个事件前30分钟暂停交易，事件后15分钟恢复。

风险管理

每笔交易均附带强制止损。无网格。无马丁格尔。无加仓摊平。每笔交易风险为当前净值的固定百分比。投资组合协调层对两个品种合并执行三级回撤保护：日内回撤达1.5%时两个引擎同步缩减仓位；达3.0%时停止开新仓；达5.0%时立即平掉所有持仓并暂停3小时后再恢复。任意时刻两个引擎合计开仓风险上限为账户净值的3.5%。

收费模式 — 无盈利，不收费

没有月度订阅费。绩效费仅适用于超过前期净值最高点（高水位线）的净新增盈利。若信号出现回撤后恢复，在收回所有亏损并创下新的净值高点之前不收取任何费用。只有您盈利，我们才收费。资金随时可取，可随时取消订阅。

账户要求

  • 最低余额：500 美元（建议1,000美元以上，以确保两个引擎完整运行）
  • 杠杆：推荐1:500
  • 点差：越低越好 — 优先选择零点差或原始点差ECN账户；点差过宽将降低跟单绩效
  • 手续费：优先选择零手续费 — 如收取，两个品种每标准手往返不超过4美元
  • 必需品种：BTCUSD 和 XAUUSD 须在您的经纪商处均可交易
  • 平台：仅支持 MetaTrader 5
  • 建议使用 VPS 以确保交易管理不中断

风险提示

历史业绩不代表未来结果。交易比特币和黄金存在重大资本损失风险。回撤期是任何算法策略的正常组成部分。由于经纪商点差、手续费、执行速度和杠杆的差异，您账户的跟单绩效可能与信号账户存在偏差。请仅使用您能够承受全部损失的资金进行订阅。

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2026.07.04 00:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.29 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.28 17:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.28 06:30
Share of trading days is too low
2026.06.28 06:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.28 06:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.28 05:30
Share of trading days is too low
2026.06.28 05:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.28 05:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.26 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 11:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.26 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.26 11:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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16%
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USD
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84%
7%
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USD
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1:500
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