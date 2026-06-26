ICONIC KYBERNETIC AI — OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE

比特币与黄金全自动算法交易。仅收取绩效费。无盈利，不收费。

本信号基于 ICONIC KYBERNETIC AI 智能交易系统在专用 VPS 上全天候实盘运行，每天24小时不间断。系统使用四技术认知架构同时交易 BTCUSD 和 XAUUSD，将两个市场视为一个因果关联的统一体系。每笔交易的入场、出场、止损和仓位大小均由算法决定，无任何人工干预。

策略说明

系统在两个品种上识别结构性区域，并在关键价格水平上挂置待执行订单：前日高低点、多周期回溯确认的支撑阻力区域，以及检测到的订单块。任何入场信号在触发前必须同时通过五重过滤：通过传递熵测量 BTC 与黄金之间定向信息流的因果门控；H1 和 H4 的趋势对齐验证；ATR 波动率过滤器；点差质量检测；以及强化学习 AI 否决权——当置信度评级不足时，AI 有权直接阻止任何入场。五个条件同时满足时，系统以预设止损、最低 1.4:1 盈亏比的止盈、0.5R 处自动保本激活及逐步推进的追踪止损执行订单。

高影响力财经新闻事件通过 MetaTrader 5 内置经济日历自动过滤。系统在每个事件前30分钟暂停交易，事件后15分钟恢复。

风险管理

每笔交易均附带强制止损。无网格。无马丁格尔。无加仓摊平。每笔交易风险为当前净值的固定百分比。投资组合协调层对两个品种合并执行三级回撤保护：日内回撤达1.5%时两个引擎同步缩减仓位；达3.0%时停止开新仓；达5.0%时立即平掉所有持仓并暂停3小时后再恢复。任意时刻两个引擎合计开仓风险上限为账户净值的3.5%。

收费模式 — 无盈利，不收费

没有月度订阅费。绩效费仅适用于超过前期净值最高点（高水位线）的净新增盈利。若信号出现回撤后恢复，在收回所有亏损并创下新的净值高点之前不收取任何费用。只有您盈利，我们才收费。资金随时可取，可随时取消订阅。

账户要求

最低余额：500 美元 （建议1,000美元以上，以确保两个引擎完整运行）

（建议1,000美元以上，以确保两个引擎完整运行） 杠杆：推荐1:500

点差：越低越好 — 优先选择零点差或原始点差ECN账户；点差过宽将降低跟单绩效

— 优先选择零点差或原始点差ECN账户；点差过宽将降低跟单绩效 手续费：优先选择零手续费 — 如收取，两个品种每标准手往返不超过4美元

— 如收取，两个品种每标准手往返不超过4美元 必需品种：BTCUSD 和 XAUUSD 须在您的经纪商处均可交易

须在您的经纪商处均可交易 平台：仅支持 MetaTrader 5

建议使用 VPS 以确保交易管理不中断

风险提示

历史业绩不代表未来结果。交易比特币和黄金存在重大资本损失风险。回撤期是任何算法策略的正常组成部分。由于经纪商点差、手续费、执行速度和杠杆的差异，您账户的跟单绩效可能与信号账户存在偏差。请仅使用您能够承受全部损失的资金进行订阅。