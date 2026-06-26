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Всего трейдов:
691
Прибыльных трейдов:
438 (63.38%)
Убыточных трейдов:
253 (36.61%)
Лучший трейд:
112.86 EUR
Худший трейд:
-86.06 EUR
Общая прибыль:
6 480.81 EUR (598 264 pips)
Общий убыток:
-4 668.57 EUR (416 048 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (552.03 EUR)
Макс. прибыль в серии:
552.03 EUR (20)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
66.66%
Макс. загрузка депозита:
94.55%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.93
Длинных трейдов:
342 (49.49%)
Коротких трейдов:
349 (50.51%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.62 EUR
Средняя прибыль:
14.80 EUR
Средний убыток:
-18.45 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-540.27 EUR)
Макс. убыток в серии:
-540.27 EUR (15)
Прирост в месяц:
2.62%
Годовой прогноз:
31.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
572.07 EUR
Максимальная:
939.76 EUR (17.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.17% (939.08 EUR)
По эквити:
7.93% (299.18 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|399
|AUDCAD
|269
|GDAXI
|13
|WS30
|5
|NDX
|3
|SP500
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|828
|GDAXI
|-182
|WS30
|-207
|NDX
|53
|SP500
|-50
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|174K
|AUDCAD
|12K
|GDAXI
|-4.1K
|WS30
|-899
|NDX
|1.9K
|SP500
|-283
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +112.86 EUR
Худший трейд: -86 EUR
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +552.03 EUR
Макс. убыток в серии: -540.27 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.37 × 2948
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
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It's running a combination of 2 EA, non correlated. One on Gold, and one on AUDCAD.
What's in a name ? MoonDancing, going to the moon and dance in profit over there.
Differentiate your portfolio, that's the reason of choosing 2 EA's on my own personal account.
Only after 31 weeks I dare to let this signal made available, I wanted to be sure it was able to make profit.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
USD
3.8K
EUR
EUR
38
99%
691
63%
67%
1.38
2.62
EUR
EUR
25%
1:200