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Dany Steyaert

Moondancing

Dany Steyaert
Dany Steyaert

Dany Steyaert

2 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 57%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
691
Прибыльных трейдов:
438 (63.38%)
Убыточных трейдов:
253 (36.61%)
Лучший трейд:
112.86 EUR
Худший трейд:
-86.06 EUR
Общая прибыль:
6 480.81 EUR (598 264 pips)
Общий убыток:
-4 668.57 EUR (416 048 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (552.03 EUR)
Макс. прибыль в серии:
552.03 EUR (20)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
66.66%
Макс. загрузка депозита:
94.55%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.93
Длинных трейдов:
342 (49.49%)
Коротких трейдов:
349 (50.51%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.62 EUR
Средняя прибыль:
14.80 EUR
Средний убыток:
-18.45 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-540.27 EUR)
Макс. убыток в серии:
-540.27 EUR (15)
Прирост в месяц:
2.62%
Годовой прогноз:
31.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
572.07 EUR
Максимальная:
939.76 EUR (17.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.17% (939.08 EUR)
По эквити:
7.93% (299.18 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 399
AUDCAD 269
GDAXI 13
WS30 5
NDX 3
SP500 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 828
GDAXI -182
WS30 -207
NDX 53
SP500 -50
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 174K
AUDCAD 12K
GDAXI -4.1K
WS30 -899
NDX 1.9K
SP500 -283
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +112.86 EUR
Худший трейд: -86 EUR
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +552.03 EUR
Макс. убыток в серии: -540.27 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.33 × 12
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.37 × 2948
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
RoboForex-Pro
4.50 × 18
еще 12...
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It's running a combination of 2 EA, non correlated. One on Gold, and one on AUDCAD.

What's in a name ? MoonDancing, going to the moon and dance in profit over there.

Differentiate your portfolio, that's the reason of choosing 2 EA's on my own personal account.

Only after 31 weeks I dare to let this signal made available, I wanted to be sure it was able to make profit.

Нет отзывов
2026.06.26 08:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.88% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Moondancing
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
3.8K
EUR
38
99%
691
63%
67%
1.38
2.62
EUR
25%
1:200
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