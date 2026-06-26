- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
692
盈利交易:
439 (63.43%)
亏损交易:
253 (36.56%)
最好交易:
112.86 EUR
最差交易:
-86.06 EUR
毛利:
6 483.97 EUR (598 339 pips)
毛利亏损:
-4 668.68 EUR (416 048 pips)
最大连续赢利:
20 (552.03 EUR)
最大连续盈利:
552.03 EUR (20)
夏普比率:
0.11
交易活动:
65.36%
最大入金加载:
94.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.93
长期交易:
343 (49.57%)
短期交易:
349 (50.43%)
利润因子:
1.39
预期回报:
2.62 EUR
平均利润:
14.77 EUR
平均损失:
-18.45 EUR
最大连续失误:
15 (-540.27 EUR)
最大连续亏损:
-540.27 EUR (15)
每月增长:
2.71%
年度预测:
32.83%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
572.07 EUR
最大值:
939.76 EUR (17.00%)
相对跌幅:
结余:
25.17% (939.08 EUR)
净值:
7.93% (299.18 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|399
|AUDCAD
|270
|GDAXI
|13
|WS30
|5
|NDX
|3
|SP500
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|832
|GDAXI
|-182
|WS30
|-207
|NDX
|53
|SP500
|-50
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|174K
|AUDCAD
|12K
|GDAXI
|-4.1K
|WS30
|-899
|NDX
|1.9K
|SP500
|-283
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112.86 EUR
最差交易: -86 EUR
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +552.03 EUR
最大连续亏损: -540.27 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.37 × 2948
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
It's running a combination of 2 EA, non correlated. One on Gold, and one on AUDCAD.
What's in a name ? MoonDancing, going to the moon and dance in profit over there.
Differentiate your portfolio, that's the reason of choosing 2 EA's on my own personal account.
Only after 31 weeks I dare to let this signal made available, I wanted to be sure it was able to make profit.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
57%
0
0
USD
USD
3.8K
EUR
EUR
38
99%
692
63%
65%
1.38
2.62
EUR
EUR
25%
1:200