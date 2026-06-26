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Dany Steyaert

Moondancing

Dany Steyaert
Dany Steyaert

Dany Steyaert

2 主题 1 评论
0条评论
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 57%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
692
盈利交易:
439 (63.43%)
亏损交易:
253 (36.56%)
最好交易:
112.86 EUR
最差交易:
-86.06 EUR
毛利:
6 483.97 EUR (598 339 pips)
毛利亏损:
-4 668.68 EUR (416 048 pips)
最大连续赢利:
20 (552.03 EUR)
最大连续盈利:
552.03 EUR (20)
夏普比率:
0.11
交易活动:
65.36%
最大入金加载:
94.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.93
长期交易:
343 (49.57%)
短期交易:
349 (50.43%)
利润因子:
1.39
预期回报:
2.62 EUR
平均利润:
14.77 EUR
平均损失:
-18.45 EUR
最大连续失误:
15 (-540.27 EUR)
最大连续亏损:
-540.27 EUR (15)
每月增长:
2.71%
年度预测:
32.83%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
572.07 EUR
最大值:
939.76 EUR (17.00%)
相对跌幅:
结余:
25.17% (939.08 EUR)
净值:
7.93% (299.18 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 399
AUDCAD 270
GDAXI 13
WS30 5
NDX 3
SP500 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 832
GDAXI -182
WS30 -207
NDX 53
SP500 -50
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 174K
AUDCAD 12K
GDAXI -4.1K
WS30 -899
NDX 1.9K
SP500 -283
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +112.86 EUR
最差交易: -86 EUR
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +552.03 EUR
最大连续亏损: -540.27 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.33 × 12
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.37 × 2948
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
RoboForex-Pro
4.50 × 18
12 更多...
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It's running a combination of 2 EA, non correlated. One on Gold, and one on AUDCAD.

What's in a name ? MoonDancing, going to the moon and dance in profit over there.

Differentiate your portfolio, that's the reason of choosing 2 EA's on my own personal account.

Only after 31 weeks I dare to let this signal made available, I wanted to be sure it was able to make profit.

没有评论
2026.06.26 08:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.88% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Moondancing
每月30 USD
57%
0
0
USD
3.8K
EUR
38
99%
692
63%
65%
1.38
2.62
EUR
25%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载