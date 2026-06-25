- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
298
Прибыльных трейдов:
158 (53.02%)
Убыточных трейдов:
140 (46.98%)
Лучший трейд:
66.41 USD
Худший трейд:
-56.02 USD
Общая прибыль:
2 815.99 USD (284 240 pips)
Общий убыток:
-2 507.60 USD (248 255 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (43.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
249.28 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
98.70%
Макс. загрузка депозита:
8.55%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
145 (48.66%)
Коротких трейдов:
153 (51.34%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
17.82 USD
Средний убыток:
-17.91 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-65.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.93 USD (2)
Прирост в месяц:
-8.25%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.94 USD
Максимальная:
321.92 USD (34.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.67% (321.92 USD)
По эквити:
7.31% (47.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|298
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|308
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +66.41 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +43.61 USD
Макс. убыток в серии: -65.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
62%
0
0
USD
USD
798
USD
USD
11
82%
298
53%
99%
1.12
1.03
USD
USD
35%
1:200