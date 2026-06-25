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Сигналы / MetaTrader 4 / THE DICTATOR
Hamsi Sukarman

THE DICTATOR

Hamsi Sukarman
Hamsi Sukarman

Hamsi Sukarman

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 62%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
298
Прибыльных трейдов:
158 (53.02%)
Убыточных трейдов:
140 (46.98%)
Лучший трейд:
66.41 USD
Худший трейд:
-56.02 USD
Общая прибыль:
2 815.99 USD (284 240 pips)
Общий убыток:
-2 507.60 USD (248 255 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (43.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
249.28 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
98.70%
Макс. загрузка депозита:
8.55%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
145 (48.66%)
Коротких трейдов:
153 (51.34%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
17.82 USD
Средний убыток:
-17.91 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-65.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.93 USD (2)
Прирост в месяц:
-8.25%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.94 USD
Максимальная:
321.92 USD (34.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.67% (321.92 USD)
По эквити:
7.31% (47.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 308
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 36K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +66.41 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +43.61 USD
Макс. убыток в серии: -65.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 209...
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Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 11:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 14:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 04:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 15:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 05:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 04:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 06:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 12:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 20:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.30 00:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.26 10:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.26 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.25 23:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.25 23:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
THE DICTATOR
30 USD в месяц
62%
0
0
USD
798
USD
11
82%
298
53%
99%
1.12
1.03
USD
35%
1:200
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