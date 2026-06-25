- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
300
盈利交易:
159 (53.00%)
亏损交易:
141 (47.00%)
最好交易:
66.41 USD
最差交易:
-56.02 USD
毛利:
2 859.52 USD (288 847 pips)
毛利亏损:
-2 557.70 USD (253 255 pips)
最大连续赢利:
10 (43.61 USD)
最大连续盈利:
249.28 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
98.70%
最大入金加载:
8.55%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.94
长期交易:
147 (49.00%)
短期交易:
153 (51.00%)
利润因子:
1.12
预期回报:
1.01 USD
平均利润:
17.98 USD
平均损失:
-18.14 USD
最大连续失误:
6 (-65.77 USD)
最大连续亏损:
-102.93 USD (2)
每月增长:
3.04%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
100.94 USD
最大值:
321.92 USD (34.39%)
相对跌幅:
结余:
34.67% (321.92 USD)
净值:
7.31% (47.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|302
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|36K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +66.41 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +43.61 USD
最大连续亏损: -65.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
60%
0
0
USD
USD
792
USD
USD
11
82%
300
53%
99%
1.11
1.01
USD
USD
35%
1:200