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Сигналы / MetaTrader 5 / Ostrov
Vadym Slobodeniuk

Ostrov

Vadym Slobodeniuk
Vadym Slobodeniuk

Vadym Slobodeniuk

Официальный Telegram-канал моего торгового сигнала Ostrov: https://t.me/Ostrov_signal
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 19%
RoboForex-ECN
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
48 (85.71%)
Убыточных трейдов:
8 (14.29%)
Лучший трейд:
5.99 USD
Худший трейд:
-3.44 USD
Общая прибыль:
82.96 USD (7 762 pips)
Общий убыток:
-12.03 USD (863 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (36.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.00 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
76.84%
Макс. загрузка депозита:
12.15%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
18.86
Длинных трейдов:
11 (19.64%)
Коротких трейдов:
45 (80.36%)
Профит фактор:
6.90
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-1.50 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.74 USD (2)
Прирост в месяц:
11.00%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
3.76 USD (0.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.89% (3.78 USD)
По эквити:
6.74% (27.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 53
AUDCAD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 71
AUDCAD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6.9K
AUDCAD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.99 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36.00 USD
Макс. убыток в серии: -3.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
Exness-MT5Real12
0.41 × 66
Exness-MT5Real7
0.46 × 493
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real3
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
RoboForex-ECN
0.63 × 4107
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-3
0.76 × 200
Exness-MT5Real8
0.78 × 196
Alpari-Real01
0.83 × 41
TitanFX-MT5-01
0.90 × 218
FusionMarkets-Live
0.92 × 39
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
еще 72...
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* **Выбор брокера (Критически важно):** Для точного копирования сделок с минимальным пингом, отсутствием задержек и нулевым проскальзыванием, пожалуйста, зарегистрируйте торговый счет у моего брокера по официальной ссылке в моём профиле. Торговля на одном сервере гарантирует идеальное совпадение результатов.



​🏝️

​🛡 Название сигнала: Остров

О сигнале:

Добро пожаловать! Этот сигнал — результат работы гибридной торговой системы, которая объединяет точность ручного анализа и железную дисциплину алгоритмического контроля. Основной инструмент — EURUSD.

​Моя философия: сохранение капитала важнее агрессивного разгона.

⚙️ Как работает стратегия (Гибридный подход):

Низкий процент автоматизации в статистике (21%) обусловлен тем, что все первичные входы и сама сетка ордеров выстраиваются исключительно вручную на основе тщательного анализа старших таймфреймов (H4, D1) и фундаментального фона. Я не доверяю слепому алгоритму выбор направления и расчет уровней.

​Однако, как только сетка выставлена в рынок, за её безопасность и математику отвечает авторский MQL5-Ассистент (этого торгового ассистента собственной разработки также можно скачать в Маркете). Он берет на себя две ключевые функции:

  • Авто-восстановление (Цикличность): Как только одно из колен закрывается по тейк-профиту, Ассистент мгновенно восстанавливает отложенный ордер на том же уровне. Это позволяет непрерывно собирать прибыль на локальных откатах и во флэте, превращая один уровень в бесконечный источник профита.
  • Жесткий контроль рисков: Ассистент 24/5 мониторит состояние счета и защищает депозит от форс-мажоров (подробнее ниже).

🛡 Риск-менеджмент (Почему этот счет безопасен):

Главный страх при сеточной торговле — безоткатный тренд и слив депозита. Здесь этот риск математически исключен.

В Ассистента вшит жесткий алгоритмический предохранитель:

  • ​Система никогда не пересиживает катастрофические минусы.
  • ​При достижении плавающей просадки по Эквити в 11%, Ассистент автоматически закрывает самое первое (самое старое и дальнее) колено сетки.
  • ​Это мгновенно сбрасывает маржинальную нагрузку, снижает просадку и дает счету «дышать», оставляя нижние ордера в рынке для выхода в плюс на развороте.

📊 Рекомендации для подписчиков:

  • Минимальный депозит: от $100 (рекомендуется $400+ для идеальной пропорции копирования).
  • Кредитное плечо: 1:200 или выше (для комфортного удержания маржи).
  • Настройки копирования: Рекомендую копировать 90-95% от баланса без установки дополнительных жестких стоп-лоссов на вашей стороне, чтобы не ломать встроенную математику Ассистента.


Нет отзывов
2026.07.10 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.30 07:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.30 06:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 23:54
Share of trading days is too low
2026.06.25 23:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.25 18:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 18:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 18:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.25 18:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.25 18:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ostrov
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
420
USD
6
17%
56
85%
77%
6.89
1.27
USD
7%
1:200
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