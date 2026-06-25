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​🛡 Название сигнала: Остров

​О сигнале:

Добро пожаловать! Этот сигнал — результат работы гибридной торговой системы, которая объединяет точность ручного анализа и железную дисциплину алгоритмического контроля. Основной инструмент — EURUSD.

​Моя философия: сохранение капитала важнее агрессивного разгона.

​⚙️ Как работает стратегия (Гибридный подход):

Низкий процент автоматизации в статистике (21%) обусловлен тем, что все первичные входы и сама сетка ордеров выстраиваются исключительно вручную на основе тщательного анализа старших таймфреймов (H4, D1) и фундаментального фона. Я не доверяю слепому алгоритму выбор направления и расчет уровней.

​Однако, как только сетка выставлена в рынок, за её безопасность и математику отвечает авторский MQL5-Ассистент (этого торгового ассистента собственной разработки также можно скачать в Маркете). Он берет на себя две ключевые функции:

​ Авто-восстановление (Цикличность): Как только одно из колен закрывается по тейк-профиту, Ассистент мгновенно восстанавливает отложенный ордер на том же уровне. Это позволяет непрерывно собирать прибыль на локальных откатах и во флэте, превращая один уровень в бесконечный источник профита.

Как только одно из колен закрывается по тейк-профиту, Ассистент мгновенно восстанавливает отложенный ордер на том же уровне. Это позволяет непрерывно собирать прибыль на локальных откатах и во флэте, превращая один уровень в бесконечный источник профита. ​Жесткий контроль рисков: Ассистент 24/5 мониторит состояние счета и защищает депозит от форс-мажоров (подробнее ниже).

​🛡 Риск-менеджмент (Почему этот счет безопасен):

Главный страх при сеточной торговле — безоткатный тренд и слив депозита. Здесь этот риск математически исключен.

В Ассистента вшит жесткий алгоритмический предохранитель:

​Система никогда не пересиживает катастрофические минусы.

​При достижении плавающей просадки по Эквити в 11% , Ассистент автоматически закрывает самое первое (самое старое и дальнее) колено сетки .

, Ассистент автоматически . ​Это мгновенно сбрасывает маржинальную нагрузку, снижает просадку и дает счету «дышать», оставляя нижние ордера в рынке для выхода в плюс на развороте.

​📊 Рекомендации для подписчиков: