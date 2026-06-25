- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|53
|AUDCAD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|71
|AUDCAD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|6.9K
|AUDCAD
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
Exness-MT5Real12
|0.41 × 66
|
Exness-MT5Real7
|0.46 × 493
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.63 × 4107
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.76 × 200
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 196
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.90 × 218
|
FusionMarkets-Live
|0.92 × 39
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
* **Выбор брокера (Критически важно):** Для точного копирования сделок с минимальным пингом, отсутствием задержек и нулевым проскальзыванием, пожалуйста, зарегистрируйте торговый счет у моего брокера по официальной ссылке в моём профиле. Торговля на одном сервере гарантирует идеальное совпадение результатов.
🏝️
🛡 Название сигнала: Остров
О сигнале:
Добро пожаловать! Этот сигнал — результат работы гибридной торговой системы, которая объединяет точность ручного анализа и железную дисциплину алгоритмического контроля. Основной инструмент — EURUSD.
Моя философия: сохранение капитала важнее агрессивного разгона.
⚙️ Как работает стратегия (Гибридный подход):
Низкий процент автоматизации в статистике (21%) обусловлен тем, что все первичные входы и сама сетка ордеров выстраиваются исключительно вручную на основе тщательного анализа старших таймфреймов (H4, D1) и фундаментального фона. Я не доверяю слепому алгоритму выбор направления и расчет уровней.
Однако, как только сетка выставлена в рынок, за её безопасность и математику отвечает авторский MQL5-Ассистент (этого торгового ассистента собственной разработки также можно скачать в Маркете). Он берет на себя две ключевые функции:
- Авто-восстановление (Цикличность): Как только одно из колен закрывается по тейк-профиту, Ассистент мгновенно восстанавливает отложенный ордер на том же уровне. Это позволяет непрерывно собирать прибыль на локальных откатах и во флэте, превращая один уровень в бесконечный источник профита.
- Жесткий контроль рисков: Ассистент 24/5 мониторит состояние счета и защищает депозит от форс-мажоров (подробнее ниже).
🛡 Риск-менеджмент (Почему этот счет безопасен):
Главный страх при сеточной торговле — безоткатный тренд и слив депозита. Здесь этот риск математически исключен.
В Ассистента вшит жесткий алгоритмический предохранитель:
- Система никогда не пересиживает катастрофические минусы.
- При достижении плавающей просадки по Эквити в 11%, Ассистент автоматически закрывает самое первое (самое старое и дальнее) колено сетки.
- Это мгновенно сбрасывает маржинальную нагрузку, снижает просадку и дает счету «дышать», оставляя нижние ордера в рынке для выхода в плюс на развороте.
📊 Рекомендации для подписчиков:
- Минимальный депозит: от $100 (рекомендуется $400+ для идеальной пропорции копирования).
- Кредитное плечо: 1:200 или выше (для комфортного удержания маржи).
- Настройки копирования: Рекомендую копировать 90-95% от баланса без установки дополнительных жестких стоп-лоссов на вашей стороне, чтобы не ломать встроенную математику Ассистента.
USD
USD
USD