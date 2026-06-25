本账户采用半自动化交易模式，将交易员的战略智慧与算法的高效执行深度结合。

系统的核心智能完全由人工掌控。

交易重心立足于 长期趋势 ，捕捉重大的市场行情，而非陷入短期的分钟级迷雾。

交易员基于 经济新闻、地缘政治和宏观趋势 进行深度的基本面市场分析。

市场走势很少沿直线发展，回调和假突破不可避免。

这使得系统能够以更优的价格建立高质量的组合仓位，从而在长线趋势中优化并拉低整体持仓均价。

当价格出现针对核心仓位的剧烈反向震荡时，预先设置的限价单（挂单）将被触发。

机器人自身绝不盲目介入市场，它仅作为技术助手，旨在彻底流程式繁琐操作并排除人性心理因素的干扰。

跟随交易员： 机器人严格监控仓位结构，实时补齐已触发或平仓的网格节点，完美维持交易员手动设定的初始阵型。

净值全平控制 (Equity Control)： 一旦在市场波动和限价单触发的推动下，整个持仓组合的总利润达到设定阈值（账户总余额的 1%、2% 或 3%），机器人将瞬间接管执行权限。