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Vadym Slobodeniuk

Ostrov

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60
盈利交易:
52 (86.66%)
亏损交易:
8 (13.33%)
最好交易:
5.99 USD
最差交易:
-3.44 USD
毛利:
89.55 USD (8 427 pips)
毛利亏损:
-12.07 USD (863 pips)
最大连续赢利:
17 (36.00 USD)
最大连续盈利:
36.00 USD (17)
夏普比率:
0.84
交易活动:
77.84%
最大入金加载:
12.15%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
20.61
长期交易:
13 (21.67%)
短期交易:
47 (78.33%)
利润因子:
7.42
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
-1.51 USD
最大连续失误:
2 (-3.74 USD)
最大连续亏损:
-3.74 USD (2)
每月增长:
11.17%
算法交易:
16%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
3.76 USD (0.89%)
相对跌幅:
结余:
0.89% (3.78 USD)
净值:
6.74% (27.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 57
AUDCAD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 78
AUDCAD 0
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 7.6K
AUDCAD 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
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最好交易: +5.99 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +36.00 USD
最大连续亏损: -3.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
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Alpari-MT5
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Tradestone-Real
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
Exness-MT5Real12
0.41 × 66
Exness-MT5Real7
0.46 × 493
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real3
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
RoboForex-ECN
0.63 × 4112
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-3
0.76 × 200
Exness-MT5Real8
0.78 × 196
Alpari-Real01
0.83 × 41
TitanFX-MT5-01
0.90 × 218
FusionMarkets-Live
0.92 × 39
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
72 更多...
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半自动化交易策略说明 (Semi-Automated Trading Approach)

本账户采用半自动化交易模式，将交易员的战略智慧与算法的高效执行深度结合。

1. 交易员阶段：分析与策略 (The Trader's Role)

系统的核心智能完全由人工掌控。

  • 交易员基于经济新闻、地缘政治和宏观趋势进行深度的基本面市场分析。

  • 交易重心立足于长期趋势，捕捉重大的市场行情，而非陷入短期的分钟级迷雾。

  • 交易员亲自研判关键价格阻力位与支撑位，并手动建立初始仓位。

2. 市场阶段：限价单触发 (The Market's Role)

市场走势很少沿直线发展，回调和假突破不可避免。

  • 当价格出现针对核心仓位的剧烈反向震荡时，预先设置的限价单（挂单）将被触发。

  • 这使得系统能够以更优的价格建立高质量的组合仓位，从而在长线趋势中优化并拉低整体持仓均价。

3. 机器人阶段：技术风控与随动 (The Robot's Role)

机器人自身绝不盲目介入市场，它仅作为技术助手，旨在彻底流程式繁琐操作并排除人性心理因素的干扰。

  • 跟随交易员： 机器人严格监控仓位结构，实时补齐已触发或平仓的网格节点，完美维持交易员手动设定的初始阵型。

  • 净值全平控制 (Equity Control)： 一旦在市场波动和限价单触发的推动下，整个持仓组合的总利润达到设定阈值（账户总余额的 1%、2% 或 3%），机器人将瞬间接管执行权限。

  • 它能在百分之一秒内关闭所有活动仓位并撤销所有剩余挂单，实现快速清空终端并锁定利润。交易员无需时刻盯盘手动平仓。

投资者核心摘要 (Investor Summary)：

交易员负责系统的“大脑”（新闻分析、长线大局观、关键点位研判）；机器人则负责“纪律与速度”（维持网格结构、精准踩下“刹车”并锁定全盘利润）。


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2026.07.10 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.30 07:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.30 06:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 23:54
Share of trading days is too low
2026.06.25 23:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.25 18:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 18:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 18:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.25 18:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.25 18:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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Ostrov
每月30 USD
20%
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USD
427
USD
7
16%
60
86%
78%
7.41
1.29
USD
7%
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