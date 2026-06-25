- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
52 (86.66%)
亏损交易:
8 (13.33%)
最好交易:
5.99 USD
最差交易:
-3.44 USD
毛利:
89.55 USD (8 427 pips)
毛利亏损:
-12.07 USD (863 pips)
最大连续赢利:
17 (36.00 USD)
最大连续盈利:
36.00 USD (17)
夏普比率:
0.84
交易活动:
77.84%
最大入金加载:
12.15%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
20.61
长期交易:
13 (21.67%)
短期交易:
47 (78.33%)
利润因子:
7.42
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
-1.51 USD
最大连续失误:
2 (-3.74 USD)
最大连续亏损:
-3.74 USD (2)
每月增长:
11.17%
算法交易:
16%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
3.76 USD (0.89%)
相对跌幅:
结余:
0.89% (3.78 USD)
净值:
6.74% (27.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|AUDCAD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|78
|AUDCAD
|0
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|7.6K
|AUDCAD
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.99 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +36.00 USD
最大连续亏损: -3.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
Exness-MT5Real12
|0.41 × 66
|
Exness-MT5Real7
|0.46 × 493
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.63 × 4112
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.76 × 200
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 196
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.90 × 218
|
FusionMarkets-Live
|0.92 × 39
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
半自动化交易策略说明 (Semi-Automated Trading Approach)
本账户采用半自动化交易模式，将交易员的战略智慧与算法的高效执行深度结合。
1. 交易员阶段：分析与策略 (The Trader's Role)
系统的核心智能完全由人工掌控。
-
交易员基于经济新闻、地缘政治和宏观趋势进行深度的基本面市场分析。
-
交易重心立足于长期趋势，捕捉重大的市场行情，而非陷入短期的分钟级迷雾。
-
交易员亲自研判关键价格阻力位与支撑位，并手动建立初始仓位。
2. 市场阶段：限价单触发 (The Market's Role)
市场走势很少沿直线发展，回调和假突破不可避免。
-
当价格出现针对核心仓位的剧烈反向震荡时，预先设置的限价单（挂单）将被触发。
-
这使得系统能够以更优的价格建立高质量的组合仓位，从而在长线趋势中优化并拉低整体持仓均价。
3. 机器人阶段：技术风控与随动 (The Robot's Role)
机器人自身绝不盲目介入市场，它仅作为技术助手，旨在彻底流程式繁琐操作并排除人性心理因素的干扰。
-
跟随交易员： 机器人严格监控仓位结构，实时补齐已触发或平仓的网格节点，完美维持交易员手动设定的初始阵型。
-
净值全平控制 (Equity Control)： 一旦在市场波动和限价单触发的推动下，整个持仓组合的总利润达到设定阈值（账户总余额的 1%、2% 或 3%），机器人将瞬间接管执行权限。
-
它能在百分之一秒内关闭所有活动仓位并撤销所有剩余挂单，实现快速清空终端并锁定利润。交易员无需时刻盯盘手动平仓。
投资者核心摘要 (Investor Summary)：
交易员负责系统的“大脑”（新闻分析、长线大局观、关键点位研判）；机器人则负责“纪律与速度”（维持网格结构、精准踩下“刹车”并锁定全盘利润）。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
427
USD
USD
7
16%
60
86%
78%
7.41
1.29
USD
USD
7%
1:200