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Сигналы / MetaTrader 5 / WIN MINER GOLD
Adriano Jorge De Souza Andrade

WIN MINER GOLD

Adriano Jorge De Souza Andrade
Adriano Jorge De Souza Andrade

Adriano Jorge De Souza Andrade

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 21%
XPMT5-PRD
1:1
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
230
Прибыльных трейдов:
194 (84.34%)
Убыточных трейдов:
36 (15.65%)
Лучший трейд:
90.00 BRL
Худший трейд:
-280.00 BRL
Общая прибыль:
6 169.00 BRL (30 845 pips)
Общий убыток:
-5 130.00 BRL (25 650 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (1 337.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 337.00 BRL (43)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
10.49%
Макс. загрузка депозита:
3.79%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
88 (38.26%)
Коротких трейдов:
142 (61.74%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
4.52 BRL
Средняя прибыль:
31.80 BRL
Средний убыток:
-142.50 BRL
Макс. серия проигрышей:
2 (-353.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-353.00 BRL (2)
Прирост в месяц:
31.82%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
867.00 BRL
Максимальная:
867.00 BRL (17.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.34% (867.00 BRL)
По эквити:
7.17% (316.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINQ26 230
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINQ26 458
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINQ26 5.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +90.00 BRL
Худший трейд: -280 BRL
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 337.00 BRL
Макс. убыток в серии: -353.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 17:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 19:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 13:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.17 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 16:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WIN MINER GOLD
50 USD в месяц
21%
0
0
USD
5.1K
BRL
7
99%
230
84%
10%
1.20
4.52
BRL
17%
1:1
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