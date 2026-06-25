- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
230
Прибыльных трейдов:
194 (84.34%)
Убыточных трейдов:
36 (15.65%)
Лучший трейд:
90.00 BRL
Худший трейд:
-280.00 BRL
Общая прибыль:
6 169.00 BRL (30 845 pips)
Общий убыток:
-5 130.00 BRL (25 650 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (1 337.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 337.00 BRL (43)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
10.49%
Макс. загрузка депозита:
3.79%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
88 (38.26%)
Коротких трейдов:
142 (61.74%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
4.52 BRL
Средняя прибыль:
31.80 BRL
Средний убыток:
-142.50 BRL
Макс. серия проигрышей:
2 (-353.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-353.00 BRL (2)
Прирост в месяц:
31.82%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
867.00 BRL
Максимальная:
867.00 BRL (17.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.34% (867.00 BRL)
По эквити:
7.17% (316.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINQ26
|230
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINQ26
|458
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINQ26
|5.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +90.00 BRL
Худший трейд: -280 BRL
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 337.00 BRL
Макс. убыток в серии: -353.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
5.1K
BRL
BRL
7
99%
230
84%
10%
1.20
4.52
BRL
BRL
17%
1:1