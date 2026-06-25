- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
249
盈利交易:
212 (85.14%)
亏损交易:
37 (14.86%)
最好交易:
90.00 BRL
最差交易:
-280.00 BRL
毛利:
6 766.00 BRL (33 830 pips)
毛利亏损:
-5 283.00 BRL (26 415 pips)
最大连续赢利:
43 (1 337.00 BRL)
最大连续盈利:
1 337.00 BRL (43)
夏普比率:
0.08
交易活动:
10.49%
最大入金加载:
3.79%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
1.71
长期交易:
97 (38.96%)
短期交易:
152 (61.04%)
利润因子:
1.28
预期回报:
5.96 BRL
平均利润:
31.92 BRL
平均损失:
-142.78 BRL
最大连续失误:
2 (-353.00 BRL)
最大连续亏损:
-353.00 BRL (2)
每月增长:
48.66%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
867.00 BRL
最大值:
867.00 BRL (17.34%)
相对跌幅:
结余:
17.34% (867.00 BRL)
净值:
7.17% (316.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINQ26
|236
|WINV26
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINQ26
|527
|WINV26
|127
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINQ26
|6K
|WINV26
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +90.00 BRL
最差交易: -280 BRL
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 337.00 BRL
最大连续亏损: -353.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
32%
0
0
USD
USD
5.6K
BRL
BRL
7
98%
249
85%
10%
1.28
5.96
BRL
BRL
17%
1:1