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Adriano Jorge De Souza Andrade

WIN MINER GOLD

Adriano Jorge De Souza Andrade
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可靠性
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增长自 2026 32%
XPMT5-PRD
1:1
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交易:
249
盈利交易:
212 (85.14%)
亏损交易:
37 (14.86%)
最好交易:
90.00 BRL
最差交易:
-280.00 BRL
毛利:
6 766.00 BRL (33 830 pips)
毛利亏损:
-5 283.00 BRL (26 415 pips)
最大连续赢利:
43 (1 337.00 BRL)
最大连续盈利:
1 337.00 BRL (43)
夏普比率:
0.08
交易活动:
10.49%
最大入金加载:
3.79%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
1.71
长期交易:
97 (38.96%)
短期交易:
152 (61.04%)
利润因子:
1.28
预期回报:
5.96 BRL
平均利润:
31.92 BRL
平均损失:
-142.78 BRL
最大连续失误:
2 (-353.00 BRL)
最大连续亏损:
-353.00 BRL (2)
每月增长:
48.66%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
867.00 BRL
最大值:
867.00 BRL (17.34%)
相对跌幅:
结余:
17.34% (867.00 BRL)
净值:
7.17% (316.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINQ26 236
WINV26 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINQ26 527
WINV26 127
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINQ26 6K
WINV26 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +90.00 BRL
最差交易: -280 BRL
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 337.00 BRL
最大连续亏损: -353.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 12:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 17:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 19:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 13:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.17 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 16:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
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杠杆
WIN MINER GOLD
每月50 USD
32%
0
0
USD
5.6K
BRL
7
98%
249
85%
10%
1.28
5.96
BRL
17%
1:1
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