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Сигналы / MetaTrader 4 / KS Fx 2
Pak Yam Ng

KS Fx 2

Pak Yam Ng
Pak Yam Ng

Pak Yam Ng

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 134%
RoboForex-Pro-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 066
Прибыльных трейдов:
748 (70.16%)
Убыточных трейдов:
318 (29.83%)
Лучший трейд:
153.12 USD
Худший трейд:
-25.83 USD
Общая прибыль:
2 813.93 USD (91 421 pips)
Общий убыток:
-1 080.22 USD (65 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (16.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
190.43 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
95.62%
Макс. загрузка депозита:
36.83%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
155
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
15.27
Длинных трейдов:
506 (47.47%)
Коротких трейдов:
560 (52.53%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-3.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-113.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-113.57 USD (6)
Прирост в месяц:
68.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
113.57 USD (4.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.39% (62.20 USD)
По эквити:
37.85% (924.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 264
EURUSD 202
AUDCAD 183
USDCHF 177
AUDUSD 169
CADCHF 71
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 480
EURUSD 369
AUDCAD 194
USDCHF 316
AUDUSD 212
CADCHF 162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 2.8K
EURUSD 5.8K
AUDCAD 5.7K
USDCHF 4K
AUDUSD 8K
CADCHF 51
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +153.12 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +16.35 USD
Макс. убыток в серии: -113.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.18 × 210
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 45
RoboForex-ProCent-5
0.27 × 64
RoboForex-Pro-3
0.50 × 2
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.80 × 1748
RoboForex-Pro-5
2.22 × 4214
RoboForex-Pro-6
2.36 × 2094
VantageInternational-Live 9
3.79 × 162
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Нет отзывов
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.26 01:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.17 17:31
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 11:46
Share of trading days is too low
2026.06.25 11:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.25 09:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 09:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 09:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.25 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.25 09:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KS Fx 2
30 USD в месяц
134%
0
0
USD
6K
USD
7
100%
1 066
70%
96%
2.60
1.63
USD
38%
1:500
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