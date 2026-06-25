Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT4 Real Server 0.18 × 210 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 45 RoboForex-ProCent-5 0.27 × 64 RoboForex-Pro-3 0.50 × 2 OctaFX-Real6 0.75 × 20 RoboForex-Pro-4 1.80 × 1748 RoboForex-Pro-5 2.22 × 4214 RoboForex-Pro-6 2.36 × 2094 VantageInternational-Live 9 3.79 × 162 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика