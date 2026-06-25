- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 066
Прибыльных трейдов:
748 (70.16%)
Убыточных трейдов:
318 (29.83%)
Лучший трейд:
153.12 USD
Худший трейд:
-25.83 USD
Общая прибыль:
2 813.93 USD (91 421 pips)
Общий убыток:
-1 080.22 USD (65 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (16.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
190.43 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
95.62%
Макс. загрузка депозита:
36.83%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
155
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
15.27
Длинных трейдов:
506 (47.47%)
Коротких трейдов:
560 (52.53%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-3.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-113.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-113.57 USD (6)
Прирост в месяц:
68.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
113.57 USD (4.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.39% (62.20 USD)
По эквити:
37.85% (924.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|264
|EURUSD
|202
|AUDCAD
|183
|USDCHF
|177
|AUDUSD
|169
|CADCHF
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|480
|EURUSD
|369
|AUDCAD
|194
|USDCHF
|316
|AUDUSD
|212
|CADCHF
|162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|5.8K
|AUDCAD
|5.7K
|USDCHF
|4K
|AUDUSD
|8K
|CADCHF
|51
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +153.12 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +16.35 USD
Макс. убыток в серии: -113.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.18 × 210
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 45
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 64
|
RoboForex-Pro-3
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.80 × 1748
|
RoboForex-Pro-5
|2.22 × 4214
|
RoboForex-Pro-6
|2.36 × 2094
|
VantageInternational-Live 9
|3.79 × 162
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
134%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
7
100%
1 066
70%
96%
2.60
1.63
USD
USD
38%
1:500