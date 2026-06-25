- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 108
盈利交易:
780 (70.39%)
亏损交易:
328 (29.60%)
最好交易:
153.12 USD
最差交易:
-25.83 USD
毛利:
2 872.30 USD (94 957 pips)
毛利亏损:
-1 089.74 USD (65 911 pips)
最大连续赢利:
16 (16.35 USD)
最大连续盈利:
190.43 USD (3)
夏普比率:
0.18
交易活动:
96.62%
最大入金加载:
36.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
155
平均持有时间:
22 小时
采收率:
15.70
长期交易:
524 (47.29%)
短期交易:
584 (52.71%)
利润因子:
2.64
预期回报:
1.61 USD
平均利润:
3.68 USD
平均损失:
-3.32 USD
最大连续失误:
6 (-113.57 USD)
最大连续亏损:
-113.57 USD (6)
每月增长:
67.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
113.57 USD (4.39%)
相对跌幅:
结余:
4.39% (62.20 USD)
净值:
37.85% (924.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|278
|EURUSD
|209
|AUDCAD
|190
|USDCHF
|185
|AUDUSD
|174
|CADCHF
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|492
|EURUSD
|382
|AUDCAD
|200
|USDCHF
|325
|AUDUSD
|222
|CADCHF
|162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|6.6K
|AUDCAD
|6.1K
|USDCHF
|4.2K
|AUDUSD
|8.7K
|CADCHF
|17
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +153.12 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +16.35 USD
最大连续亏损: -113.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.18 × 210
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 45
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 64
|
RoboForex-Pro-3
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.80 × 1748
|
RoboForex-Pro-5
|2.21 × 4230
|
RoboForex-Pro-6
|2.35 × 2103
|
VantageInternational-Live 9
|3.79 × 162
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
136%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
7
100%
1 108
70%
97%
2.63
1.61
USD
USD
38%
1:500