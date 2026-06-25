信号部分
信号 / MetaTrader 4 / KS Fx 2
Pak Yam Ng

KS Fx 2

Pak Yam Ng
Pak Yam Ng

Pak Yam Ng

0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 136%
RoboForex-Pro-4
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 108
盈利交易:
780 (70.39%)
亏损交易:
328 (29.60%)
最好交易:
153.12 USD
最差交易:
-25.83 USD
毛利:
2 872.30 USD (94 957 pips)
毛利亏损:
-1 089.74 USD (65 911 pips)
最大连续赢利:
16 (16.35 USD)
最大连续盈利:
190.43 USD (3)
夏普比率:
0.18
交易活动:
96.62%
最大入金加载:
36.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
155
平均持有时间:
22 小时
采收率:
15.70
长期交易:
524 (47.29%)
短期交易:
584 (52.71%)
利润因子:
2.64
预期回报:
1.61 USD
平均利润:
3.68 USD
平均损失:
-3.32 USD
最大连续失误:
6 (-113.57 USD)
最大连续亏损:
-113.57 USD (6)
每月增长:
67.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
113.57 USD (4.39%)
相对跌幅:
结余:
4.39% (62.20 USD)
净值:
37.85% (924.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 278
EURUSD 209
AUDCAD 190
USDCHF 185
AUDUSD 174
CADCHF 72
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 492
EURUSD 382
AUDCAD 200
USDCHF 325
AUDUSD 222
CADCHF 162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 3.4K
EURUSD 6.6K
AUDCAD 6.1K
USDCHF 4.2K
AUDUSD 8.7K
CADCHF 17
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +153.12 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +16.35 USD
最大连续亏损: -113.57 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.18 × 210
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 45
RoboForex-ProCent-5
0.27 × 64
RoboForex-Pro-3
0.50 × 2
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.80 × 1748
RoboForex-Pro-5
2.21 × 4230
RoboForex-Pro-6
2.35 × 2103
VantageInternational-Live 9
3.79 × 162
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.26 01:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.17 17:31
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 11:46
Share of trading days is too low
2026.06.25 11:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.25 09:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 09:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 09:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.25 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.25 09:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
KS Fx 2
每月30 USD
136%
0
0
USD
6K
USD
7
100%
1 108
70%
97%
2.63
1.61
USD
38%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载