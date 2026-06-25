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Сигналы / MetaTrader 5 / Dynamic liquidity intelligence Robo50
Sathit Sukhirun

Dynamic liquidity intelligence Robo50

Sathit Sukhirun
Sathit Sukhirun

Sathit Sukhirun

4.3 (14)
26 продуктов 18 сигналов
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 375 USD в месяц
прирост с 2026 300%
RoboForex-Pro
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
55 (84.61%)
Убыточных трейдов:
10 (15.38%)
Лучший трейд:
33.92 USD
Худший трейд:
-48.18 USD
Общая прибыль:
488.71 USD (48 851 pips)
Общий убыток:
-338.57 USD (33 851 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (124.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.67 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
20.68%
Макс. загрузка депозита:
46.33%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
33 (50.77%)
Коротких трейдов:
32 (49.23%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
2.31 USD
Средняя прибыль:
8.89 USD
Средний убыток:
-33.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-67.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.43 USD (2)
Прирост в месяц:
71.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
133.11 USD (66.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.03% (133.11 USD)
По эквити:
35.86% (24.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 150
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.92 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +124.52 USD
Макс. убыток в серии: -67.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.97 × 3097
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
еще 30...
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Нет отзывов
2026.08.10 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.02 23:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.31 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 04:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.21 05:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 04:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 05:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.07.01 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.29 14:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.29 14:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 10:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.25 13:48
Share of trading days is too low
2026.06.25 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.25 13:48
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.25 07:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 07:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 07:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.25 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dynamic liquidity intelligence Robo50
375 USD в месяц
300%
0
0
USD
200
USD
7
100%
65
84%
21%
1.44
2.31
USD
66%
1:200
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