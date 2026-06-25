- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
55 (84.61%)
Убыточных трейдов:
10 (15.38%)
Лучший трейд:
33.92 USD
Худший трейд:
-48.18 USD
Общая прибыль:
488.71 USD (48 851 pips)
Общий убыток:
-338.57 USD (33 851 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (124.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.67 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
20.68%
Макс. загрузка депозита:
46.33%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
33 (50.77%)
Коротких трейдов:
32 (49.23%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
2.31 USD
Средняя прибыль:
8.89 USD
Средний убыток:
-33.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-67.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.43 USD (2)
Прирост в месяц:
71.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
133.11 USD (66.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.03% (133.11 USD)
По эквити:
35.86% (24.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|150
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.92 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +124.52 USD
Макс. убыток в серии: -67.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
375 USD в месяц
300%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
7
100%
65
84%
21%
1.44
2.31
USD
USD
66%
1:200