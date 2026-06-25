- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
57 (83.82%)
亏损交易:
11 (16.18%)
最好交易:
33.92 USD
最差交易:
-48.18 USD
毛利:
502.79 USD (50 258 pips)
毛利亏损:
-373.58 USD (37 352 pips)
最大连续赢利:
16 (145.75 USD)
最大连续盈利:
145.75 USD (16)
夏普比率:
0.23
交易活动:
20.68%
最大入金加载:
46.33%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.97
长期交易:
36 (52.94%)
短期交易:
32 (47.06%)
利润因子:
1.35
预期回报:
1.90 USD
平均利润:
8.82 USD
平均损失:
-33.96 USD
最大连续失误:
2 (-67.43 USD)
最大连续亏损:
-67.43 USD (2)
每月增长:
28.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
133.11 USD (66.03%)
相对跌幅:
结余:
66.03% (133.11 USD)
净值:
35.86% (24.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|129
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.92 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +145.75 USD
最大连续亏损: -67.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月375 USD
258%
0
0
USD
USD
179
USD
USD
7
100%
68
83%
21%
1.34
1.90
USD
USD
66%
1:200