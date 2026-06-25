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Сигналы / MetaTrader 5 / Fydblock
Munafar Akeel Aashath

Fydblock

Munafar Akeel Aashath
Munafar Akeel Aashath

Munafar Akeel Aashath

With over 20 years of combined trading and development experience, our team has crafted one of the most refined Expert Advisors available for MetaTrader 4 and 5.
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
265
Прибыльных трейдов:
191 (72.07%)
Убыточных трейдов:
74 (27.92%)
Лучший трейд:
5 029.36 USD
Худший трейд:
-2 387.86 USD
Общая прибыль:
42 851.01 USD (132 565 pips)
Общий убыток:
-36 575.50 USD (91 822 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (6 758.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 349.47 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
7.59%
Макс. загрузка депозита:
110.39%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
163 (61.51%)
Коротких трейдов:
102 (38.49%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
23.68 USD
Средняя прибыль:
224.35 USD
Средний убыток:
-494.26 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-19 360.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 360.80 USD (13)
Прирост в месяц:
2.95%
Годовой прогноз:
35.74%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 000.86 USD
Максимальная:
27 191.66 USD (22.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.42% (27 175.28 USD)
По эквити:
13.04% (15 792.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 259
AUDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.9K
AUDCAD -582
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
AUDCAD -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 029.36 USD
Худший трейд: -2 388 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +6 758.22 USD
Макс. убыток в серии: -19 360.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.33 × 12
Darwinex-Live
0.37 × 2196
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
RoboForex-Pro
4.50 × 18
еще 12...
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Multiple Bot trading system
Нет отзывов
2026.08.05 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 13:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.10 19:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 23:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.06 09:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 20:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 20:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 05:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 05:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 04:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.25 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.25 04:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fydblock
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
106K
USD
15
92%
265
72%
8%
1.17
23.68
USD
22%
1:200
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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