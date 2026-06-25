Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 PrimeCodex-MT5 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 5 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 VTMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 EBCFinancialGroupKY-Live01 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 Pepperstone-MT5-Live01 0.33 × 12 Darwinex-Live 0.37 × 2196 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 FPMarketsLLC-Live 1.53 × 43 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 Alpari-Real01 3.00 × 1 FXOpen-MT5 3.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 4.00 × 1 Swissquote-Server 4.48 × 112 RoboForex-Pro 4.50 × 18 еще 12... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика