- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
265
Прибыльных трейдов:
191 (72.07%)
Убыточных трейдов:
74 (27.92%)
Лучший трейд:
5 029.36 USD
Худший трейд:
-2 387.86 USD
Общая прибыль:
42 851.01 USD (132 565 pips)
Общий убыток:
-36 575.50 USD (91 822 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (6 758.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 349.47 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
7.59%
Макс. загрузка депозита:
110.39%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
163 (61.51%)
Коротких трейдов:
102 (38.49%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
23.68 USD
Средняя прибыль:
224.35 USD
Средний убыток:
-494.26 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-19 360.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 360.80 USD (13)
Прирост в месяц:
2.95%
Годовой прогноз:
35.74%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 000.86 USD
Максимальная:
27 191.66 USD (22.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.42% (27 175.28 USD)
По эквити:
13.04% (15 792.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|AUDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.9K
|AUDCAD
|-582
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|AUDCAD
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 029.36 USD
Худший трейд: -2 388 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +6 758.22 USD
Макс. убыток в серии: -19 360.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
Darwinex-Live
|0.37 × 2196
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
15
92%
265
72%
8%
1.17
23.68
USD
USD
22%
1:200