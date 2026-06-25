- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
270
盈利交易:
192 (71.11%)
亏损交易:
78 (28.89%)
最好交易:
5 029.36 USD
最差交易:
-2 387.86 USD
毛利:
42 974.21 USD (133 016 pips)
毛利亏损:
-38 123.93 USD (97 765 pips)
最大连续赢利:
24 (6 758.22 USD)
最大连续盈利:
10 349.47 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
7.59%
最大入金加载:
110.39%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.18
长期交易:
168 (62.22%)
短期交易:
102 (37.78%)
利润因子:
1.13
预期回报:
17.96 USD
平均利润:
223.82 USD
平均损失:
-488.77 USD
最大连续失误:
13 (-19 360.80 USD)
最大连续亏损:
-19 360.80 USD (13)
每月增长:
2.76%
年度预测:
33.46%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
6 000.86 USD
最大值:
27 191.66 USD (22.44%)
相对跌幅:
结余:
22.42% (27 175.28 USD)
净值:
13.04% (15 792.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|AUDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.4K
|AUDCAD
|-582
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|37K
|AUDCAD
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 029.36 USD
最差交易: -2 388 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +6 758.22 USD
最大连续亏损: -19 360.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
Darwinex-Live
|0.37 × 2196
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
Multiple Bot trading system
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
15
92%
270
71%
8%
1.12
17.96
USD
USD
22%
1:200