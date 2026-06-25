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Сигналы / MetaTrader 5 / EA BVSPX
Cleilson Conceicao Dos Santos Barroso

EA BVSPX

Cleilson Conceicao Dos Santos Barroso
Cleilson Conceicao Dos Santos Barroso

Cleilson Conceicao Dos Santos Barroso

0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -5%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
127 (78.39%)
Убыточных трейдов:
35 (21.60%)
Лучший трейд:
4.35 USD
Худший трейд:
-28.78 USD
Общая прибыль:
75.33 USD (781 740 pips)
Общий убыток:
-103.74 USD (839 171 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (2.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
0.44%
Макс. загрузка депозита:
85.54%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
85 (52.47%)
Коротких трейдов:
77 (47.53%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
0.59 USD
Средний убыток:
-2.96 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-73.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.91 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.64%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.41 USD
Максимальная:
73.91 USD (30.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.54% (73.91 USD)
По эквити:
15.40% (78.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BVSPX 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BVSPX -28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BVSPX -57K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.35 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.33 USD
Макс. убыток в серии: -73.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Sinal do Ativo Brasileiro IBOV, B3; Bot que opera no modo scalper utra-rápido, com mínimo de exposição possível.


Нет отзывов
2026.08.05 17:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.04 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 12:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 12:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 02:40
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.25 02:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.25 02:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA BVSPX
30 USD в месяц
-5%
0
0
USD
0
USD
7
97%
162
78%
0%
0.72
-0.18
USD
15%
1:500
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