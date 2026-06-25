- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
127 (78.39%)
Убыточных трейдов:
35 (21.60%)
Лучший трейд:
4.35 USD
Худший трейд:
-28.78 USD
Общая прибыль:
75.33 USD (781 740 pips)
Общий убыток:
-103.74 USD (839 171 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (2.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
0.44%
Макс. загрузка депозита:
85.54%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
85 (52.47%)
Коротких трейдов:
77 (47.53%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
0.59 USD
Средний убыток:
-2.96 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-73.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.91 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.64%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.41 USD
Максимальная:
73.91 USD (30.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.54% (73.91 USD)
По эквити:
15.40% (78.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BVSPX
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BVSPX
|-28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BVSPX
|-57K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.35 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.33 USD
Макс. убыток в серии: -73.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Sinal do Ativo Brasileiro IBOV, B3; Bot que opera no modo scalper utra-rápido, com mínimo de exposição possível.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-5%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
7
97%
162
78%
0%
0.72
-0.18
USD
USD
15%
1:500