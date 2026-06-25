- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
162
盈利交易:
127 (78.39%)
亏损交易:
35 (21.60%)
最好交易:
4.35 USD
最差交易:
-28.78 USD
毛利:
75.33 USD (781 740 pips)
毛利亏损:
-103.74 USD (839 171 pips)
最大连续赢利:
10 (2.33 USD)
最大连续盈利:
9.19 USD (6)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
0.44%
最大入金加载:
85.54%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.38
长期交易:
85 (52.47%)
短期交易:
77 (47.53%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-0.18 USD
平均利润:
0.59 USD
平均损失:
-2.96 USD
最大连续失误:
3 (-73.91 USD)
最大连续亏损:
-73.91 USD (3)
每月增长:
-6.64%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
28.41 USD
最大值:
73.91 USD (30.86%)
相对跌幅:
结余:
14.54% (73.91 USD)
净值:
15.40% (78.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BVSPX
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BVSPX
|-28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BVSPX
|-57K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.35 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2.33 USD
最大连续亏损: -73.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InfinoxLimited-MT5Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
7
97%
162
78%
0%
0.72
-0.18
USD
USD
15%
1:500