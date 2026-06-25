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Сигналы / MetaTrader 5 / Precision BTC AI 3
David Torres Villanueva

Precision BTC AI 3

David Torres Villanueva
David Torres Villanueva

David Torres Villanueva

0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 7%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
489
Прибыльных трейдов:
401 (82.00%)
Убыточных трейдов:
88 (18.00%)
Лучший трейд:
250.32 USD
Худший трейд:
-444.92 USD
Общая прибыль:
9 893.76 USD (2 679 032 pips)
Общий убыток:
-9 213.67 USD (2 621 332 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (1 942.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 942.76 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
24.03%
Макс. загрузка депозита:
7.34%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
251 (51.33%)
Коротких трейдов:
238 (48.67%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
24.67 USD
Средний убыток:
-104.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 453.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 453.55 USD (4)
Прирост в месяц:
-43.71%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
372.19 USD
Максимальная:
3 109.51 USD (70.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.96% (2 725.04 USD)
По эквити:
17.34% (1 373.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD+ 488
XAUUSD+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD+ 607
XAUUSD+ 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD+ 57K
XAUUSD+ 617
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +250.32 USD
Худший трейд: -445 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 942.76 USD
Макс. убыток в серии: -1 453.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

ENGLISH
🤖 An advanced AI-powered BTC trading strategy engineered to detect high-volatility market movements and execute rapid trades with institutional-level precision.

Powered by real-time market analysis, adaptive algorithms, and high-frequency execution logic, the system is designed to capitalize on short-term opportunities while maintaining efficient risk management.

Buy our robot here: https://www.mql5.com/es/market/product/185600?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aBtx+Precision+Ai
⚠️ Limited launch offer available for a short time only.

The next subscription price will increase to 199 USD per month as the system continues to scale and expand its operational capacity.

Нет отзывов
2026.07.28 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 15:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 01:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 01:19
Share of trading days is too low
2026.07.12 00:17
Share of trading days is too low
2026.07.11 23:17
Share of trading days is too low
2026.07.08 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 03:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 12:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 02:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.28 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.27 17:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.26 02:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 03:40
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 1.87% of days out of the 107 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Precision BTC AI 3
99 USD в месяц
7%
0
0
USD
140
USD
22
99%
489
82%
24%
1.07
1.39
USD
48%
1:500
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