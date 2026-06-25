- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
489
Прибыльных трейдов:
401 (82.00%)
Убыточных трейдов:
88 (18.00%)
Лучший трейд:
250.32 USD
Худший трейд:
-444.92 USD
Общая прибыль:
9 893.76 USD (2 679 032 pips)
Общий убыток:
-9 213.67 USD (2 621 332 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (1 942.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 942.76 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
24.03%
Макс. загрузка депозита:
7.34%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
251 (51.33%)
Коротких трейдов:
238 (48.67%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
24.67 USD
Средний убыток:
-104.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 453.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 453.55 USD (4)
Прирост в месяц:
-43.71%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
372.19 USD
Максимальная:
3 109.51 USD (70.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.96% (2 725.04 USD)
По эквити:
17.34% (1 373.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD+
|488
|XAUUSD+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD+
|607
|XAUUSD+
|73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD+
|57K
|XAUUSD+
|617
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +250.32 USD
Худший трейд: -445 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 942.76 USD
Макс. убыток в серии: -1 453.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
ENGLISH
🤖 An advanced AI-powered BTC trading strategy engineered to detect high-volatility market movements and execute rapid trades with institutional-level precision.
Powered by real-time market analysis, adaptive algorithms, and high-frequency execution logic, the system is designed to capitalize on short-term opportunities while maintaining efficient risk management.
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The next subscription price will increase to 199 USD per month as the system continues to scale and expand its operational capacity.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
140
USD
USD
22
99%
489
82%
24%
1.07
1.39
USD
USD
48%
1:500